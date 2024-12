Stanislava Obućina, primijenjena umjetnica iz Banjaluke: Imam svoj pravac i ne podilazim tržištu (FOTO + NAGRADNA IGRA)

Već tri godine iz izloga banjalučke Galerije Plus pažnju plijeni, između ostalog i unikatni nakit Stanislave Obućine, kreativne direktorice brenda Colibri Art.

Izvor: Privatna ahiva, Ustupljena fotografija

Njene radove lako ćete prepoznati, jer izgledaju kao male slike - jarkih boja, smjelih oblika i izuzetnih detalja.

“Kada sam počela da radim sa polimernom glinom bila sam studentica na Ekonomskom fakultetu. Imala sam potrebu za kreiranjem nečeg vizuelno “lijepog” ali i želju da to što nosim u sebi pretočim u nešto opipljivo, materijalno. Radovi su nastali iz moje potrebe da to što nosim u sebi “izbacim” van i pretočim u nešto estetično, dopadljivo, nešto što se sviđa prije svega meni ali i svima koji se u tome pronalaze.

Do tada nisam imala predznanja niti ranija iskustva o radu s unikatima, samo neku unutrašnju potrebu da svojoj kreativnosti dam određenu formu. I tada sam, svoj pomalo zapostavljeni dar, počela da koristim kroz izradu unikata od gline”, započinje Stanislava priču za MONDO.

- Šta Vas je inspirisalo da se fokusirate upravo na nakit kao formu umjetničkog izražavanja?

Nakit kao motiv je došao spontano, sam od sebe, nakon što sam u rukama opipala polimernu glinu, i počela da polako upoznajem njen kvalitet i svojstva. Prvo sam počela sa oblikovanjem kroz kombinovanje boja, cijeli taj proces je bio veoma inspirativan, zabavan i ispunjavajući. Ono što bi na kraju nastalo kao rezultat tog truda i posvećenosti meni je bilo fascinantno tako da je cijela ta aktivnost bila uzbudljiva i “zarazna” u isto vrijeme. To je bio početak mog susreta sa glinom i to je bila ljubav na prvi pogled.

Izvor: Ustupljena fotografija, Stanislava Obućina

- Kako biste opisali svoj stil i estetiku? Ima li neka posebna priča iza Vaših radova?

Svi moji radovi su slobodna forma, oni izgledaju kao male “slike” . Na njima je sublimacija prirode i njene neponovljive ljepote, originalnosti. To je ono što ja prenosim na nakit. Ja prenosim svoj unutrašnji doživljaj svega što nas okružuje a to su uglavnom nezaobilazni motivi kao priroda i kosmos. Sve oko nas je kreacija, vrlo neponovljiva. U prirodi ne postoje dva ista primjerka nečega: lista, nijanse boje, drveta, cvijeta, neba, svjetlosti, trenutka. Ja sam sebi dala slobodu da oponašam to i da na svoj način preslikam ono što postoji.

- Koje materijale najčešće koristite u svom radu i šta sve imate na "repertoaru"?

Od materijala koristim samo polimernu glinu, kod nas na tržištu je dostupan fimo, pa ga uglavnom ovdje i nabavljam. Ali polimernu glinu možete naći pod različitim imenima i od različitih proizvođača na drugim mjestima. Neke su jeftinije od drugih. Sve su dobre i dobrog kvaliteta. Od radova radim najviše naušnice, ogrlice i prstenje. Materijal je lagan i ne opterećuje, ne smeta kad je na uhu. Razvijen je za profesionalce, amatere i hobiste, zato je tako zgodan za rad.

- Kako izgleda Vaš kreativni proces – od ideje do finalnog proizvoda?

Mnogo puta ja samo počnem da radim a rezultat “dolazi sam”. Motivi nastaju u procesu, na licu mjesta, jer sve je inspiracija; boja, vizija, svjetlost, impresija o nečemu, slika koju imam zamišljenu u glavi. Boje me navode da ih koristim u trenutku na “pravi” način, onaj koji je za mene pravi i smislen. Nema pravila, to je intuitivni slijed događaja koji se odvija bez mnogo napora dok ne dobijem smislenu cjelinu, sliku.

To je impresija, moj estetski doživljaj, i kada radim pravim cijelu kolekciju. Svi ti komadi su inspirisani nekom mojom impresijom, slikom ili osjećajem koji me drži dok radim jednu kolekciju. To traje do kasnih sati, i jednom kad završim sa kreativnim dijelom, pripremam ostale faze ali ne žurim. Unikati se potom peku na temperaturi od 110 do 130 stepeni celzijusa a nakon toga hlade. Završni dio je kada sve te sličice povezujem metalnim dijelovima onako kako sam ih zamislila u naušnice, ogrlice ili prstenje.

- Koliko vremena je potrebno da se izradi jedan komad nakita?

Teško je reći tačno. Potebno je prvo pripremiti materijal a to je najduži dio posla. Različiti motivi podrazumijevaju različitu količinu vremena. Nakon pripreme materijala slijedi sama izrada i rad na dizajnu tj. motivu nakita a nakon toga slijedi proces pečenja. Kada se gotovi komadi izvade iz rerne treba da se hlade i nakon toga da se povezuju u smislenu cjelinu i sa metalom. Teško je reći koliko to sve traje ako bi se radilo o samo jednom komadu jer proces ima nekoliko faza. Recimo da samo oblikovanje sa kombinacijom boja jedne cijele kolekcije radim najmanje šest sati.

Izvor: Ustupljena fotografija, Stanislava Obućina

- Odakle crpite inspiraciju za svoje kolekcije? Da li Vas inspirišu lokalna tradicija ili priroda?

Najčešće ja samo počnem da radim i u tom procesu dobijem ideju i inspiraciju, temu i viziju. Dok radim znam šta i kako da obradim, gdje koju boju da stavim, na koji način, to je jednostavno proces koji teče sam od sebe. Ponekad imam unaprijed neku želju šta želim da napravim i to me vodi tokom rada sve dok to dobijem.

Tehniku koju ja koristim sam razvila sama. Nisam vidjela dosad nikoga da radi ovom “mojom” tehnikom u izradi motiva. Ja sam je nazvala “slikarska tehnika” i sastoji se od utiskivanja već iskombinovanih boja u podlogu koja je prethodno pripemljena.

To sve mora biti prilično uredno urađeno jer fimo je osjetljiv na otiske i sam prenos tih boja na podlogu stvarno zahtjeva i pažnju i strpljenje i vještinu. Motiv se prvo posloži prije nego se utisne na podlogu ali dok se to radi imam prostora za izmjene ako nisam zadovoljna, promjene, dorade i poboljšanja. Stavarno je zanimljivo, i vjerujem da svi umjetnici koji rade sa polimernom glinom imaju neki svoj omiljeni stil i način rada. Možda će ovo biti inspiracija nekome ko bi mogao da se okuša u ovome i ja ga pozivam da isproba svoj talenat jer može samo da dobije. To je jedna avantura i zna da bude ispunjavajuća.

- Koji su najveći izazovi s kojima se suočavate u ovom poslu?

Iako ne bježim od tržišta i prodaje proizvoda rekla bih da ovo nije klasičan posao već aktivnost koja se isplati na način koji nije tržišni. Veoma je lijep osjećaj kad to što radim se dopada prije svega meni, a još je ljepši kada se to svidi još nekome a kad sve to bude prepoznato od drugih umjetnika kao estetska vrijednost koja ima svoj kvalitet onda je radost potpuna. Prodaja i tržište je svakako pod uticajem mnoštva drugih okolnosti i nije zgodna mjera za umjetnike pa mi moramo biti posebno domišljati i kad je prodaja u pitanju a tu su uvijek razni izazovi.

Izvor: Ustupljena fotografija, Stanislava Obućina

- Gdje vidite svoju umjetnost i karijeru u budućnosti? Imate li planove za širenje ili eksperimentisanje s novim tehnikama?

Karijera umjetnika je nešto što ne nestaje samo zato što sam našla novi posao. To je više svojstvo osobe usmjereno na ono čime se kao umjetnik bavi, na lijepu stvar koju izrađuje ili objekat koji plijen pažnju, ili možda doživljaj. Taj kvalitet može da se pritaji, da bude potisnut, da bude na čekanju ali u principu uvijek je tu i nikad ne znaš kad može da procvjeta.

Iako su Colibri zaista na svim stranama svijeta i neprestano se šire, moja karijera za sad je vezana za Banjaluku. Mnogi od mojih kupaca su bili stranci koji su sa oduševljenjem nosili sa sobom moje radove bilo da su ih kupovali za sebe, porodicu ili prijatelje. Reakcije turista su divne i ja sam vrlo zadovoljna zbog toga. Tako da, eto, svaki čas Colibri mogu da polete .

Voljela bih da se okušam sa običnom glinom i porculanom. Znam da je to sasvim drugačiji materijal i pristup. Imala sam uspješnu prijateljicu koja je bila slikarka i skulptorka, i od nje sam vidjela koliko je relaksirajuće raditi sa tim prirodnim materijalima. Nažalost, ona je rano otišla, a glina je ostala za neko drugo vrijeme.

- Kako balansirate umjetnički izražaj s potrebama tržišta?

Hm, zapravo ne balansiram, imam svoj pravac koji se nekima sviđa. Jedno vrijeme sam izlagala na sajmovima i vidjela koliko Colibri plijene pažnju. Postoji populacija koja ih rado gleda i uživa u njima, kupuje i rado nosi. Namjenjeni su svima koji vole tu neku nesputanu formu, apstrakciju, igru boja neopterećenu nekim pravilima. Nakit je autentičan i ljudi na to reaguju.

- Gdje kupci mogu da vide i kupe Vaš nakit?

Ljudi rado dolaze u Galeriju Plus. To je za sada jedino mjesto u gradu gdje možete vidjeti Colibre i isprobati ih i ako vam se dopadaju i kupiti ih. Trenutno je u Galeriji Plus moja najnovija kolekcija inspirisana jesenjim motivima. Izašli smo iz intenzivnog ljeta i ušli u jesen, nešto od te snage ljeta zadržalo se i ja sam taj kvalitet pretočila u svoju novu kolekciju kojom dominiraju samo četiri boje: crvena , zelena, tamno plava i tamno ljubičasta. Vjerujem da će vam se svidjeti. Ako želite da ih pogledate iz udobnosti svoga doma onda tu je Instagram stranica @colibriart.handicrafts kao i Facebook stranica @ColibriArt.handicrafts.

