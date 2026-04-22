Koliko često zaista treba da se tuširate? Dermatolozi imaju jasan odgovor, a mnogi prave iste greške

Koliko često treba da se tuširamo? Dermatolozi objašnjavaju idealnu učestalost tuširanja, znakove da vam je potrebno pranje i savjete za pravilnu svakodnevnu higijenu kože.

Dermatolozi preporučuju tuširanje 2–3 puta nedjeljno ili svakodnevno po potrebi.

Znakovi poput mirisa i iritacije ukazuju da je vrijeme za tuš.

Pravilna temperatura i blaga njega ključ su zdrave kože.

Dug, opuštajući tuš pred spavanje može biti jedan od najboljih načina da se opustite nakon napornog dana. Ipak, ponekad nismo raspoloženi za sapun, ribanje i pranje kose, pa se postavlja pitanje – koliko često je zapravo potrebno tuširanje?

Dermatolozi objašnjavaju i da li postoji "pravilan način" tuširanja, šta se dešava ako preskačemo tuširanje i kako da prepoznamo trenutak kada je tijelu potrebno čišćenje.

Koliko često treba da se tuširamo?

Ne postoji univerzalan odgovor, ali stručnjaci se slažu da ne bi trebalo da prođe više od nekoliko dana bez tuširanja.

"Učestalost tuširanja zavisi od više faktora: proizvodnje sebuma, znojenja, nivoa aktivnosti, izloženosti bakterijama i stanja kože. Generalno, preporuka je svakodnevno tuširanje ili bar 2 do 3 puta nedjeljno", objašnjava dermatolog Rachel Nazarian.

Dermatolog Michele Green dodaje da ne postoji jedno pravilo za sve, jer se potrebe kože mijenjaju u zavisnosti od sezone, tipa kože i životnih navika, piše RealSimple.

Znakovi da vam je potrebno tuširanje

Postoje jasni signali da je vreme za tuš:

neprijatan tjelesni miris

perutanje i iritacije kože

pojačana masnoća i znojenje

pogoršanje stanja poput seboroičnog dermatitisa

Ako se tuširanje dugo preskače, može doći i do toga da koža postane zadebljala i tamnija zbog nakupljenih mrtvih ćelija i nečistoća.

Ko bi trebalo da se tušira svakog dana

Iako neki ljudi mogu rjeđe da se tuširaju, postoje grupe kojima se preporučuje svakodnevno tuširanje.

Osobe koje su fizički aktivne i znoje se

Nakon treninga ili većeg znojenja, preporučuje se tuširanje, jer se tako smanjuje rizik od iritacija i zapušavanja pora.

Lice, pazuh i intimne regije treba čistiti svakodnevno, čak i ako se ne tuširate u potpunosti.

Za lice je dovoljno mlaka voda i blagi čistač, dok pazuh može zahtijevati češće pranje u zavisnosti od tipa dezodoransa.

Osobe sa problemima kože

Ljudi sa osjetljivom kožom ili kožnim problemima često imaju potrebu za svakodnevnim kratkim tuširanjem.

"Osim neprijatnog mirisa, važno je obratiti pažnju na akne, iritacije i gljivične infekcije", objašnjava dermatolog Michele Green.

Kod osoba sa ekcemom dozvoljeno je svakodnevno tuširanje, ali uz blage, neparfimisane gelove i obaveznu hidrataciju nakon tuširanja.

Osobe sklone aknama

Dermatolozi ističu da svakodnevno tuširanje može pomoći kod akni na tijelu i seboroičnog dermatitisa, jer smanjuje bakterije i zapušavanje pora.

Akne se ne javljaju samo na licu, već i na leđima i grudima, pa nepravilna higijena može pogoršati stanje.

Redovno korišćenje medicinskih gelova za tijelo i šampona protiv seboreje može dati bolje rezultate kada se koriste u okviru redovne rutine tuširanja.

Kako se pravilno tuširati svaki dan

Svakodnevno tuširanje nije štetno ako se radi na pravi način.

1. Temperatura vode

Idealna temperatura je mlaka voda. Vruća voda isušuje kožu, dok hladna nije neophodna za čišćenje.

2. Blagi proizvodi za negu

Preporučuju se blagi gelovi za tuširanje bez agresivnih sastojaka, kako se ne bi narušila prirodna zaštita kože.

Nakon tuširanja, kožu treba blago osušiti peškirom (bez trljanja) i odmah nanijeti hidratantnu kremu.

3. Ne morate prati kosu svaki dan

Svakodnevno tuširanje ne znači i svakodnevno pranje kose.

Učestalost pranja kose zavisi od tipa kose i masnoće temena. Nekima odgovara svakodnevno pranje, dok drugima dovoljno i jednom nedjeljno.

Osobe sa kovrdžavom i suvom kosom često mogu da peru kosu rjeđe ili koriste metodu suvog pranja.