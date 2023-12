Nišlija želi da tuži frizerku jer mu se ne sviđa KAKO GA JE OŠIŠALA

Nišlija je postavio pitanje da li može da tuži frizerku jer mu se ne sviđa kako ga je ošišala.

Jedan Nišlija postavio je na Fejsbuk grupi pitanje koje je pokrenulo lavinu komentara. Njega je zanimalo da li ima pravo da tuži frizera jer mu se ne dopada frizura.

"Da li mogu da tužim frizerku zbog unakaženosti? Previše mi je skratila kosu. Ozbiljan sam, zar ne postoji u zakonu postupanje u skladu sa strukom, dužna pažnja ili slično", zapitao je muškarac Na Fejsbuk stranici "Pravni centar Niš". Mnogi korisnici društvene mreže su komentarisali njegovo pitanje.

"Kosa će da poraste za 10 dana, nisi bio kod hirurga tamo je opasna situacija", "Dok bude presuda... narašće Vam kosa do pola leđa", "Tebi je izgleda novac višak, a kosa raste", "Kaži ko te šiša da mi slučajno ne odemo kod tog stručnjaka od frizera", "Odeš prvo kod neuropsihijatra zbog toga što ti je sad teško imaš nesanice, društvo te izbjegava, devojka ne želi... pa onda kod advokata da ti napiše tužbu, navedeš tešku duševnu bol koju želiš da ti plati par miliona dinara i riješiš probleme", samo su neki od komentara na pitanje Nišlije nezadovoljnog svojom novom frizurom.

Advokat Igor Milosavljević koji daje besplatne pravne savjete u Pravnom centru Niš objasnio je u kojim slučajevima frizer može da dobije tužbu. "Ukoliko je neko nekog ošišao na ćelavo, ukoliko mu je izgorio kosu hemikalijama zbog čega će ostati trajno bez nje, onda to može da se tuži. Međutim, ne može kada je u pitanju to kako izgleda frizura ili kako je neko oblikovao bradu, jer je to subjektivni osjećaj.

Ne postoje sudski vještaci koji bi to mogli da procjene. Nema vještaka esteta koji bi mogli da kažu da li je nešto lijepo ili nije. Osim toga to što je za nekog nešto lijepo, za drugog nije. Činjenica je da za sve možete da tužite, ali ne možete za sve da dobijete", objašnjava Milosavljević.

Prema njegovim riječima, deo odgovornosti za izgled frizure snose i sami ljudi izborom frizera. "Kada birate frizera, advokata, ljekara, automehaničara, vi djelimično snosite odgovornost za obavljeni posao. Zbog toga morate da vodite računa kod koga idete i da izaberete po preporukama", istakao je Milosavljević.

Dodao je da naruženost koju spominje Nišlija nezadovoljan svojom frizurom postoji kada osoba zadobije tjelesne povrede zbog kojih joj ostane ožiljak.

