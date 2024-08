Serija "Srećni ljudi" nosila je i veliku tajnu koju je obilježila upravo pjesma "Topolska 18".

Izvor: printscreen/youtube/Snežana Savić

Ukoliko ste bili ljubitelji jedne od najpoznatijih serija scenariste Siniše Pavića "Srećni ljudi", sigurno se sjećate i čuvene scene kada glumica Snežana Savić, koja u seriji tumači bogatašicu misteriozne prošlosti Malinu Vojvodić, izvodi romantičnu pjesmu "Topolska 18".

Međutim, mnogi ne znaju zbog čega je u ovoj numeri opjevana baš ova vračarska ulica koja važi za jednu od najljepših. Ušuškana u najmirnijem dijelu grada, ova adresa nosila je sa sobom i jednu malu tajnu koja je bila jako bitna Siniši Paviću.

Upravo je Snežana otkrila jednom prilikom ko je živio u Topolskoj 18. Riječ je o supruzi slavnog scenariste, Ljiljani Pavić, koja mu je tada bila pomoćnica u pisanju scenarija.

Izvor: YouTube/RTS Zabava - Zvanični kanal

"Srećni ljudi" su snimljeni u teškim uslovima

Podsetimo, serija "Srećni ljudi" snimana je u veoma teškim uslovima, budući da je tih godina u Srbiji bilo vrijeme inflacije, pa je mali honorar bio glavni razlog odlazaka glumaca iz popularne serije, među njima i Tanje Bošković, čuvene Lole.

- Kada mi je Tanja saopštila da odlazi, rekao sam joj: "Nema problema, to je tvoja odluka, hvala na ovome što si do sada uradila". To je bio težak udarac za "Srećne ljude", jer su nas napustili glumci koji su bili noseći stub. Zamislite da u "Boljem životu" odu Dragan Bjelogrlić i Marko Nikolić, koji je igrao Gigu - rekao je Siniša Pavić svojevremeno za "Informer".

Vidi opis Ko je živio na najpoznatijoj adresi u Beogradu: Ovo je velika Tajna Topolske 18 i ima veze sa Sinišom Pavićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo / YouTube / RTS Kulturno-umetnički program - Zvanični kanal Br. slika: 10 10 / 10

Bonus video: