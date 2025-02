Bebe uče jezik mnogo ranije nego što se mislilo: Evo šta njihov mali mozak upija kada im pričate

Da, nauka je potvrdila - bebe uče jezik mnogo ranije nego što smo mislili!

Izvor: Shutterstock

Bebe su poput malih "upijača", neprestano prikupljaju informacije o svijetu oko sebe. Ako ste primijetili da vas beba pažljivo posmatra dok govorite, to nije samo zbog vašeg glasa i zvukova koje ispuštate – već uči i kako se ti zvuci proizvode. Kada, zapravo, bebe počinju da uče jezik?

Novo istraživanje, objavljeno u naučnom časopisu "Developmental Science" a koje prenosi ScienceAlert, pokazuje da ovaj nevjerovatan proces počinje već sa 4 mjeseca starosti, što drastično mijenja ranije vjerovanje da bebe tek između 6. i 12. mjeseca kreću da prepoznaju obrasce svog maternjeg jezika.

Ovo otkriće je posebno značajno jer omogućava da se ranije prepozna rizik od kašnjenja u razvoju govora i jezika kod djece, ili pak problemi sa sluhom.

Kako bebe filtriraju zvuke?

Do prvog rođendana, bebe su već prilagodile sluh zvucima maternjeg jezika i to kroz proces koji je poznat kao perceptivno prilagođavanje. Uprošćeno, tada njihov mozak "sortira" različite zvuke i fokusira se na one koji su najvažniji.

Međutim, tokom prvih šest mjeseci života, bebe su sposobne da razlikuju zvuke jezika koje nikada ranije nisu čule. Na primjer, mogu da prepoznaju razlike u izgovoru nekih glasova (npr. u zavisnosti od regije). Međurim, ova sposobnost nije trajna. Između šestog i dvanaestog mjeseca, one počinju da sužavaju svoj fokus na zvuke koje najčešće čuju. Vokali se prilagođavaju ranije, oko šestog mjeseca, dok se sužavanje slušne percepcije za suglasnike događa bliže desetom mjesecu.

Dosad su istraživači smatrali da je ovaj proces sužavanja sluha neophodan da bi bebe počele da razumiju složenije jezičke vještine, poput razlikovanja glasova "b" u reči "bon" i "d" u reči "din", koji se razlikuju po mjestu artikulacije.

Međutim, rezultati novog istraživanja sugerišu da bebe već sa četiri mjeseca počinju da uče kako se glasovi fizički proizvode, i to prije nego što započne proces perceptivnog prilagođavanja.

Eksperiment sa "mini jezicima"

Zamislite da slušate nekoga kako govori jezik koji ne razumijete. Iako ne znate značenje riječi, možete primijetiti kako se pomjeraju njegove usne i jezik dok izgovara zvuke. Bebe stare četiri mjeseca mogu da uoče ove obrasce.

Da bi ovo testirali, naučnici su sproveli eksperiment sa 34 bebe uzrasta između četiri i šest mjeseci, uz saglasnost njihovih roditelja. Kreirali su dva "mini jezika" sa vještački konstruisanim rečima – jedan je koristio glasove proizvedene usnama, poput "b" i "v", dok je drugi koristio glasove proizvedene vrhom jezika, poput "d" i "z".

Svaka riječ, poput "bivalo" ili "dizalo", bila je povezana sa crtanim likom, meduzom za reči sa usnenim glasovima i rakom za riječi sa glasovima izgovorenim vrhom jezika. Dok su bebe slušale riječ, prikazivana im je odgovarajuća slika. Nakon što su bebe naučile veze između riječi i slika, promijenili su pravila eksperimenta. Umjesto da ponovo čuju riječi, prikazali su im nijeme video snimke ljudi koji izgovaraju nove reči iz tog istog "mini jezika". U nekim snimcima, pokreti usana su odgovarali crtanim slikama koje su prethodno naučile, dok u drugima nije bilo podudaranja. Pratili su koliko dugo su bebe gledale svaki snimak – jer bebe duže posmatraju stvari koje ih iznenade ili zainteresuju, a kraće one koje su im poznate.

Rezultati su bili jasni: bebe su značajno duže gledale video snimke u kojima je lice odgovaralo onome što su prethodno naučile. To pokazuje da nisu samo pasivno slušale zvuke – već su aktivno učile pravila "mini jezika" i povezivale ta saznanja sa vizuelnim informacijama.

Kako povezuju zvuk i vid

Ukratko, ovo otkriće pokazuje da bebe sa samo četiri mjeseca mogu da povežu zvuk sa vizuelnim informacijama. Ova rana sposobnost uočavanja obrazaca u govoru postavlja temelj za kasnije usvajanje jezika. Može se reći da mozak već u tom uzrastu priprema teren za izgovaranje prvih riječi.

(MONDO/YuMama)