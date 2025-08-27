Riješena misterija Bermudskog trougla: Naučnik dao odgovor, iza svega stoji matematika i statistika

Naučnik Karl Kruzelnički ne vjeruje u natprirodnu reputaciju Bermudskog trougla, već daje prilično jednostavan odgovor.

Izvor: Shutterstock

Preko 50 brodova i 20 aviona nestalo je u Bermudskom trouglu tokom prošlog vijeka. Svaki od tih slučajeva ostao je bez jasnog epiloga, a o njima su se rađale razne teorije zavjere, kao i o samoj oblasti koju okvirno čine Florida, Bermuda i Veliki Antili. Međutim, rešenje misterije postoji, tvrdi jedan - naučnik - i veoma je jednostavno.

Australijski naučnik Karl Kruzelnički ne vjeruje u natprirodnu reputaciju Bermudskog trougla, koji godinama ponavlja da tu nema nikakve misterije, a isto mišljenje dijeli i američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA). Zapravo, nestanci brodova i aviona objašnjavaju se pukom verovatnoćom.

"Nema dokaza da se misteriozni nestanci događaju češće u Bermudskom trouglu nego u bilo kojoj drugoj velikoj, prometnoj oblasti okeana", napisala je NOAA još 2010. godine.

Kruzelnički isto ponavlja od 2017. godine. U razgovoru za list Independent rekao je da sama količina saobraćaja - u oblasti koja je i inače teška za navigaciju - pokazuje da je procenat nestalih brodova i aviona isti kao i bilo gdje drugde na svijetu. Dodaje i da i londonski Lojdi i američka Obalska straža podržavaju to objašnjenje.

Izvor: Shutterstock

NOAA navodi da se većina nestanaka može objasniti prirodnim faktorima - burnim vremenskim promjenama koje donosi Golfska struja, velikim brojem ostrva u Karipskom moru zbog kojih je navigacija komplikovana, kao i mogućim poremećajem kompasa u Trouglu, koji može pokazivati pravi sever umesto magnetnog, što dodatno stvara zabunu.

"Američka mornarica i Obalska straža smatraju da nema natprirodnih objašnjenja za nesreće na moru", navodi NOAA. "Njihovo iskustvo pokazuje da kombinacija prirodnih sila i ljudske greške nadmašuje i najluđa naučnofantastična objašnjenja."

Čak i kod najpoznatijih nestanaka - poput Leta 19, grupe od pet američkih bombardera Avenger koji su nestali 1945. - Kruzelnički ukazuje da su loše vrijeme i/ili ljudska greška pravi uzrok.

Izvor: Shutterstock

Ipak, popularna kultura uporno gaji teorije zavjere o Bermudskom trouglu. Morske nemani, vanzemaljci, pa čak i cela Atlantida koja tone na dno okeana - sve su to teme za knjige, televiziju i filmove. I zvuči, naravno, mnogo uzbudljivije nego dosadna kombinacija lošeg vremena i matematičkih vjerovatnoća. Ali "dosadna" priča, na žalost mnogih, možda ipak ima najviše smisla.