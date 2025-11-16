Mala koka – veliki planovi: Dobojska džudža čeka evropsko priznanje

Patuljasta koka džudža iz Doboja na dobrom je putu da već 2027. godine bude priznata kao autohtona vrsta od standard komisije Evropskog saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja.

Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

Sekretar dobojskog Društva za uzgoj i zaštitu sitnih životinja "Dobojski odgajivač" Adis Ajanović se nada da će se evropsko priznanje desiti na izložbi u Poljskoj 2027. godine, što će, smatra, biti veliki uspjeh za Doboj i njene uzgajivače.

Očekuje da će na putu do evropskog priznanja, uz domaće administrativne prepreke, biti i onih od strane hrvatskog saveza koji je već iskazao interes da ovo priznanje dodijeli svojoj koki, sličnoj po karakteristikama sa džudžom.

On je podsjetio da je koki džudži prošle godine priznata autohtonost vrste od strane standard komisije Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH, koju još samo ima pjevač iz Tešnja, dok je potkozarska patuljasta koka iz Prijedora u proceduri priznavanja.

"Put do priznavanja džudže je trajao gotovo 13 godina, a za postizanje odgovorajućeg standarda poslužila je i knjiga Alfonsa Hribara iz 1910. godine", kaže Ajanović, koji je i sekretar u Peradarskom odboru Saveza za uzgoj i zaštitu sitnih životinja BiH.

Kao evropski majstor uzgoja i svjetski šampion, Ajanović je istakao da njegovane jedinke predstavljaju ukras svakog dvorišta.

Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

Zadovoljan je što se dobojsko društvo podmlađuje, što su prisutniji u svom gradu na javnim manifestacijama poput Međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona i od 6. decembra je najavio novu izložbu u Domu kulture u Miljkovcu.

Cilj je, pojasnio je, da zainteresuju mlade i prenesu im potrebna znanja, te ispričao da su imali situaciju da prilaze djeca i dok prstom pokazuju na goluba pitaju koja je to životinja, te imaju strah da priđu.

"Djeca nemaju priliku da uživo vide životinju i to im treba omogućiti", rekao je Ajanović ponosan što je kod svojih sinova veoma rano uočio ljubav prema ovom hobiju.

Da bi se odgojila zdrava ptica potrebno je mnogo vremena, znanja i ljubavi, a Ajanović je naveo da je rano stekao ljubav prema golubovima i ukrasnoj peradi budući da je ovo društvo u Doboju osnovano 1981. godine kao tada treće udruženje u bivšoj Jugoslaviji.

Iako je tada bila moda posjedovati akvarijum sa zlatnim ribicima, Ajanović je obradovao golubu lepezanera kojeg je dobio na tomboli, a do primjerka holandskog paduanera došao je zahvaljujući dječačkoj upornosti.

Svoj prvi alker odnosno savezni prsten dobija članstvom u "Dobojskom odgajivaču" kada kreću godine uspona i padova sve do prve izložbe 2002. u Tešnju kada dobija titulu šampiona sa jedinkom patuljaste kokinkine i susretom sa ozbiljnim uzgajivačima.

(Srna)