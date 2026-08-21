Amerikanac kupio kuću u Zagorju za 5.000 evra, obnovio je, a sada će da je ruše?! "Ona ne bi smjela da postoji"

Džastus Rid uložio je mjesece rada i novac u staru kuću u Zagorju, ali je tek nakon obnove saznao da njen pravni status može da ugrozi čitav projekat.

Izvor: instagram/justus_reid

Amerikanac Džastus Rid, koji je u Hrvatskoj kupio staru kuću za 5.000 evra i potom mjesecima na društvenim mrežama pokazivao njenu obnovu, završio je radove, ali se sada suočio sa mnogo ozbiljnijim problemom. Kući u koju je uložio godinu dana rada i značajnu sumu novca prijeti rušenje zbog neriješenog pravnog statusa.

"Razlog zbog kojeg vam neko vrijeme nisam pokazivao kuću jeste taj što trenutno pokušavam da je spasim od rušenja", rekao je Rid u snimku objavljenom na društvenim mrežama.

Kako tvrdi, objekat je izgrađen prije više od 40 godina, ali ga prethodni vlasnici nikada nisu legalizovali.

"Ne mogu da otkrijem previše detalja, ali mogu da kažem sljedeće. Ova zgrada je izgrađena prije više od 40 godina, mnogo prije nego što sam započeo obnovu, ali prethodni vlasnici i graditelji nikada je nisu legalizovali. Prema pravilima nadležnih organa, ona zapravo ne bi smjela da postoji i mora da bude uklonjena", objasnio je.

Rid kaže da prilikom kupovine nije znao da bi neriješeni papiri mogli da predstavljaju problem. Prema njegovim riječima, u istom selu postoji još kuća sa sličnim statusom, ali je on jedini dobio pismo nadležnih.

"Iskreno, nisam ni znao da bi to mogao da bude problem kada sam kupovao kuću ili kada sam započeo radove. Moja kuća je jedna od mnogih u ovom selu koje imaju isti problem sa papirima i legalizacijom, ali ja sam jedini dobio pismo", rekao je.

Rid se nada da će problem riješiti uz pomoć novih propisa za legalizaciju objekata. Kako navodi, potrebnu dokumentaciju već je predao, ali još ne zna koliko će postupak trajati.

Problem je što bez legalnog statusa kuća ne može da dobije zvaničnu adresu. To mu otežava prijavu prebivališta i regulisanje boravka u Hrvatskoj.

Zbog toga je u istom selu kupio još nekoliko objekata, među kojima je i bunker, u koji planira privremeno da se preseli dok čeka rasplet. Uprkos problemima, Amerikanac kaže da ne namjerava da odustane od kuće na čiju je obnovu potrošio godinu dana.

"Zato sam kupio ovaj bunker, ovu kolibu, ovaj toranj i ovu baraku. Sve je udaljeno manje od kilometra od moje kuće od 5.000 evra i nalazi se u istom selu", naveo je i dodao:

"Bez obzira na to šta će se na kraju dogoditi, ovo je bilo nevjerovatno iskustvo. Nastaviću da radim sve što mogu da riješim ovaj problem, ako Bog da. Neću tako lako odustati", poručio je Rid.