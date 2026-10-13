Dva volana, 14 držača za čaše i tri metra širine: Jutjuber tvrdi da ima najširi automobil na svijetu

Ford Festiva iz 1988. godine proširen je na oko 3,05 metara, što ga, prema navodima, čini jednim od najširih automobila na svijetu.

Izvor: Youtube/Prop Department

Američki jutjuber Tajler Fiver sa kanala "Prop Department" stvorio je vozilo kakvo se na putevima rijetko viđa. Projekat je iziskivao ozbiljne prepravke.

Ovo nije prvi put da je Fiver uzeo ovaj model za svoje eksperimente. U ranijem projektu presekao je Festivu na pola, uklonio srednji dio karoserije i ponovo zavario krajeve. Dobio je izuzetno uzak hečbek, toliko mali da u njega nije mogao da stane ni originalni motor, a kamoli putnik ili prtljag. Ipak, automobil je privukao veliku pažnju, pa je autor odlučio da ide u suprotnom pravcu.

Za novi projekat kupio je tri donatorska vozila, svako za nekoliko stotina dolara. Rad je počeo uklanjanjem unutrašnjosti, a karoserija je zatim precizno presječena laserom. Jedan automobil proširen je za oko 1,52 metra, pa je ukupna širina dostigla približno 3,05 metara.

Kako bi konstrukcija ostala dovoljno čvrsta, u pod i krov ugrađeni su dodatni čelični limovi. Šire vozilo zahtijevalo je i nove produžetke pogonskih poluosovina. Fiver je 3D štampačem izradio dijelove po mjeri, uključujući prednju masku i instrument-tablu, jer je cilj bio da automobil izgleda kao da je tako fabrički izašao.

Konačni rezultat je Festiva širine oko tri metra, sa dva volana na prednjim sjedištima i čak 14 držača za čaše na centralnoj konzoli. Uprkos neobičnim dimenzijama, automobil može da ide brže od 110 km/h.

Autor projekta vidi i praktičnu primjenu. Prostran prtljažnik i širok enterijer pogodni su za prevoz glomaznih stvari, poput građevinske građe od prodavnice do gradilišta.

Da bi se ovakvo vozilo koristilo u saobraćaju, trebalo je riješiti i pitanje legalnosti. Prema navodima iz projekta, obezbijeđene su posebne dozvole i komercijalno osiguranje.

Prvi dvodnevni test obuhvatio je više od 640 kilometara. Policijske patrole zaustavljale su automobil nekoliko puta, između ostalog radi provjere tablica i načina na kojem se kretao u saobraćajnoj traci. Nakon pregleda dokumentacije, policajci su ga pustili da nastavi put.

Test je pokazao da se proširena Festiva solidno vozi, mada su potrebna dodatna podešavanja. Njene dimenzije privlače pažnju prolaznika gdje god se pojavi.

Od malog gradskog hečbeka nastalo je vozilo koje spaja neobičnu ideju, zahtjevne tehničke izmjene i praktičnu namjenu.