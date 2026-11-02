Zašto vam se jede nešto slatko odmah nakon obroka? Postoji razlog zbog kojeg ne možete da odolite užini

Potreba za čokoladom, kolačem ili drugim desertom nakon ručka ne mora da znači da ste i dalje gladni. Na ovu naviku utiču mozak, čula ukusa i način na koji jedemo.

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Mnogi ljudi imaju isti običaj da završe ručak, sklone tanjir i već razmišljaju o čokoladi, kolaču ili nekom drugom slatkišu. Iako su siti i nemaju potrebu za još hrane, čini im se da obrok nije potpun bez nečeg slatkog. Ova pojava nije neobična, a iza nje se krije nekoliko zanimljivih objašnjenja.

Jedan od razloga je navika koju vremenom razvijamo. Ako godinama nakon ručka jedemo desert, mozak počinje da povezuje završetak obroka sa slatkim ukusom. Zbog toga želja za slatkišem može da se javi gotovo automatski, čak i kada nam stomak šalje signal da smo siti. U takvim situacijama ne reagujemo nužno na glad, već na očekivanje da nakon glavnog jela slijedi nagrada.

Mozak voli promjenu ukusa

Izvor: Profimeda

Postoji još jedan zanimljiv razlog zbog kojeg nam se nakon slanog obroka često jede nešto slatko. Naučnici ovaj fenomen povezuju sa takozvanim senzorno specifičnim zasićenjem. To znači da tokom jela postepeno gubimo interesovanje za određenu vrstu hrane i njen ukus, ali su nam drugačiji ukusi i dalje privlačni.

Drugim riječima, možete da budete potpuno siti od slanog ručka, a da vam komad čokolade i dalje djeluje primamljivo. Promjena ukusa pruža novo čulno iskustvo, pa želja za desertom ne mora nužno da znači da organizmu nedostaje energija.

Slatkiši kao mala nagrada nakon obroka

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Želja za slatkim može da bude povezana i sa sistemom nagrađivanja u mozgu. Hrana bogata šećerom može da podstakne oslobađanje dopamina, neurotransmitera koji učestvuje u procesima motivacije, učenja i osećaja zadovoljstva. Zbog toga mnogi ljudi desert doživljavaju kao nagradu nakon obroka ili trenutak uživanja tokom dana. Vremenom takva povezanost može dodatno da se učvrsti , pa se potreba za slatkišem javlja čak i kada nismo posebno gladni.

Da li to znači da nešto nije u redu sa ishranom?

Ne nužno. Povremena želja za slatkim nakon ručka ili večere sasvim je uobičajena i sama po sebi ne ukazuje na zdravstveni problem. Ipak, ako često imate potrebu za slatkišima tokom dana, obratite pažnju na sastav obroka.

Obroci koji sadrže dovoljno proteina, vlakana i zdravih masti mogu da doprinesu dužem osjećaju sitosti. Sa druge strane, ako se obrok uglavnom sastoji od jednostavnih ugljenih hidrata, moguće je da ćete brže ponovo da osjetite glad.

Važno je i da ne posmatrate svaki slatkiš kao grešku u ishrani. Ako vam se nakon ručka jede kockica čokolade ili omiljeni kolač, to ne znači da nemate kontrolu nad svojim apetitom. Ponekad je u pitanju jednostavno zadovoljstvo, a ponekad navika koju smo godinama gradili.

(Mondo)