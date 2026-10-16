Teško zaspite ili se budite noću? Problem može da bude u ove 3 namirnice, izbjegavajte ih uveče

Koja hrana može da poremeti san? Crna čokolada, ljuta i masna jela mogu da otežaju uspavljivanje i izazovu tegobe tokom noći.

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Ako teško zaspite ili se često budite tokom noći, uzrok može da se krije i u onome što jedete u večernjim satima. Pojedine namirnice mogu da izazovu žgaravicu, otežaju varenje ili ometaju uspavljivanje, pa je važno da obratite pažnju na izbor hrane pred odlazak u krevet.

Nije važno samo šta jedete tokom dana već i kada imate posljednji obrok. Stručnjaci posebno savjetuju da izbjegavate obilne i masne obroke neposredno pred spavanje, jer mogu da izazovu nelagodnost i naruše kvalitet sna.

Crna čokolada

Iako se često smatra zdravijom alternativom drugim slatkišima, crna čokoladasadrži kofein i teobromin, jedinjenja koja imaju stimulativno dejstvo.

Njihova količina zavisi od vrste čokolade i udela kakaoa, ali kod osjetljivih osoba čokolada pojedena neposredno pred spavanje može da oteža opuštanje i uspavljivanje.

Ako vam se uveče jede nešto slatko, obratite pažnju na to kako vaše tijelo reaguje. Pokušajte da čokoladu jedete ranije tokom dana, umjesto neposredno pred odlazak u krevet.

Crna čokolada

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Ljuta hrana

Ljuta jela, poput veoma začinjenih soseva i hrane sa mnogo čili papričica, kod nekih ljudi mogu da izazovu žgaravicu i probavne tegobe.

Ako takvu hranu jedete neposredno prije spavanja, neprijatan osjećaj može da vam oteža uspavljivanje. Začinjena jela mogu da izazovu i osjećaj toplote, što pojedinim osobama dodatno smeta tokom noći.

Ako primjetite da poslije ljute hrane lošije spavate, pokušajte da je jedete ranije i ostavite dovoljno vremena za varenje prije odlaska u krevet.

Čili paprika

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Masna i pržena hrana

Hamburgeri, pomfrit, pohovana piletina i druga masna jela nisu najbolji izbor za kasnu večeru, naročito ako jedete velike porcije.

Takvi obroci mogu da izazovu osjećaj težine u stomaku, nadutost i pogoršaju refluks, odnosno vraćanje želudačne kiseline u jednjak, piše Klix. Zbog toga ležanje ubrzo nakon jela može da bude posebno neprijatno osobama koje imaju problema sa žgaravicom.

Da biste smanjili mogućnost noćnih tegoba, završite obilniji obrok dva do tri sata prije spavanja. Ako često imate žgaravicu, možda će vam prijati i duži razmak između večere i odlaska u krevet.

Pržena hrana

Izvor: Shutterstock

(Mondo)