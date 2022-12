Mina Kostić nikad iskrenija - "Ipak imam 47 godina!"

Mina Kostić ne krije koliko je zaljubljena u svog novog dečka, a sada je priznala i da priželjkuje svadbu, ali i dijete sa njim.

Pjevačica Mina Kostić prije nekoliko nedjelja je priznala da je ponovo zaljubljena. Ona je otkrila da ima novog dečka Nikolu koji je od nje mlađi 15 godina, a spojila ih je ljubav prema životinjama.

Nedavno su se zajedno pojavili u emisiji i prvi put govorili o svim detaljima njihove romanse. Mina ne krije koliko je ispunjena i srećna, a o svom partneru ima samo riječi hvale. Pjevačica je objasnila da su se upoznali sasvim slučajno u parku, ali i da se ljubav razvila sasvim spontano.

Sada je ponovo govorila o njemu za medije. Mina je otkrila da su otpočeli zajednički život, te priznala da je sve zaljubljenija, ali i da priželjkuje da se uda. Takođe, istakla je i da bi volela da sa Nikolom dobije dete.

"Ja sam se bila posvetila Bogu. Rekla sam ako nekad bude trebalo da mi se desi muškarac, desiće se, ali nisam tragala za tim. Slučajno smo se sreli u komšiluku, započeli priču, onda nastavili komunikaciju preko poruka, i evo, veza već traje mesec dana. Moja ćerka ga je super prihvatila, već su napravili klan protiv mene. Zovu me Živka. Ako bude sve kako treba voljela bih da se udam, pošto se do sada nisam vjenčavala. Da to bude jedna top svadba na trgu, pa da krenemo pored Skupštine do Slavije, da bude opštenarodno veselje. I da mi pjevaju Nina Badrić i Željko Vasić, a onda svi moji narodnjaci", otkriva Mina i dodaje:

"Voljela bih da nam se desi i beba. Ne mogu da razmišljam sebično, on nema djecu, a želi da bude roditelj, tako da bi to trebalo što prije uraditi jer ipak mi je 47 godina. Mada, i kad sam prvi put ostala trudna doktori su mi rekli da neću moći da rađam. To se desilo. Igor i ja smo tada baš snimali spot za 'Grudi od betona', meni je cijeli dan bilo loše, imala sam mučnine, a nisam ni znala da sam trudna. Tek nakon desetak dana su stigli rezultati", kaže Mina.

