Megan Markl zbunila izjavom: "Moje prvo ime u stvarnom životu je Rejčel" (VIDEO)

Megan Markl je šokirala obožavatelje kada je otkrila da je njeno pravo legalno ime isto kao ono koje je imala u seriji "Suits".

Izvor: Shutterstock

U jednom Tik Tok videu, novinarka je slučajno nazvala vojvotkinju od Saseksa "Rejčel" prema njenoj poznatoj ulozi Rejčel Zejn u pravnoj seriji "Suits", a Megan je na to odgovorila iznenađujuće.

"Moje prvo ime u stvarnom životu je Rejčel. Nikada se nisam tako zvala, ali moji su me roditelji nazvali Rejčel Megan Markl. Imala sam problema zbog toga sa svim pravnim dokumentima u životu", rekla je Megan, a novinarka je na to dodala da zbog serije ime još više zbunjujuje. "Da, tačno. Dakle, zapravo ste me nazvali mojim odabranim imenom", nasmiješila se vojvotkinja.



"Nisam to znala", pravdala se novinarka. Na šta se Megan našalila da je sigurno znala kad je postavljala ovakvo pitanje.

Pogledajte 00:22 Megan Markl Izvor: Tiktok/suitsarmy Izvor: Tiktok/suitsarmy

Upravo serija "Suits" doživljava ponovni uspjeh na Netflixu. Iako je finalna epizoda ove serije duge devet sezona emitovana 2019, serija je među deset najboljih striming servisa. Zbog toga se govori o mogućem spin-offu serije. Ova dramska serija smještena je u Njujorku, a prati glavnog lika Majka kojeg glumi Patrik Džej Adams. Megan je u seriji glumila advokaticu i Majkovu koleginicu, koja se zaljubila u njega. Bivša glumica bila je stalni lik u seriji sedam sezona, dok nije napustila seriju 2018. uoči svog kraljevskog vjenčanja s princem Harijem.

Kreator serije Eron Korš sada pokreće za NBC Universal novu seriju srodnu "Suitsu", ali s novim likovima na novoj lokaciji. Iako nije poznato hoće li se Megan pojaviti u novoj seriji, priča se da će se vratiti glumi. Ove nedjelje spekuliše se o tome da će se vojvotkinja od Saseksa pojaviti kao uloga iznenađenja u hit rijalitiju "Kardašijani" jer postaje sve bliža s tom slavnom porodicom.

(MONDO/Kurir)