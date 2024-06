Za fudbalere su se uvijek vezivale najljepše žene, a oni preferiraju manekenke i pjevačice. Evo ko su najljepše žene i djevojke srpskih fudbalera.

Izvor: Instagram/RaznatovicAnastasija /sofijamilo/mitrovic__kristina

Fudbaleri i sportisti generalno oduvijek su bili atraktivni za ženski rod, ponekad i muški, a mnoge poznate ljepotice uspjele su u onome što mnogima prije njih nije pošlo za rukom - da ih odvedu pred oltar.

I dok neki uživaju u skladnim brakovima i vezama, mnogi kriju svoju intimu od očiju javnosti, dok se za pojedine vezuju sočni skandali i afere. Jedno im je ipak zajedničko- fudbaleri vole zgodne atraktivne djevojke i obrnuto.

Krenimo redom, ovo su neke od najljepših djevojaka i žena srpskih fudbalera.

Sofija Milošević

Prelijepa plavuša plavih očiju i dugih nogu neodoljivo podsjeća na barbi, te ni ne čudi što je bila angažovana za promotivne potrebe ovog filma. Manekenka i modna dizajnerka Sofija Milošević, sa Lukom Jovićem ima dvoje djece, dvogodišnjeg Alekseja i Teodora. Oni uskoro pripremaju i svadbu, a čini se da je par spreman i za treće dijete, ako je suditi po nekim komentarima.

Svojevremeno se lijepa Sofija našla u centru skandala kada su po kuloarima krenule priče da je imala aferu sa Duškom Tošićem, što je i sama Jelena Karleuša javno negirala, te pozvala sve da ne provlače Sofiju "kroz blato". Luka je prije Sofije bio u dugoj vezi sa Anđelom Manitašević koja mu je rodila sina Davida.

Vidi opis TOP 6 ŽENA SRPSKIH FUDBALERA: Ove atraktivne ljepotice su obuzdale "orlove" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/lukajovic Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Instagram.com/sofimilo Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Instagram/sofijamilo/printscreen Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: instagram/lukajovic Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Kurir/Dado Djilas Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Instagam/sofijamilo Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Instagram/sofijamilo/printscreen Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Instagram/sofijamilo/printscreen Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Instagram/screenshot/sofijamilo Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Instagram/sofijamilo Br. slika: 14 14 / 14

Ana Rajković

Golman srpske reprezentacije Predrag Rajković i njegova supruga Ana nedavno su saopštili da čekaju treće dijete i da će, nakon sinova Relje i Tadije, postati roditelji djevojčice kojoj će dati ime Nora. Nakon što je potvrdila da je u drugom stanju, Ana je priznala da su ona i njen suprug dugo željeli da dobiju djevojčicu.

Vidi opis TOP 6 ŽENA SRPSKIH FUDBALERA: Ove atraktivne ljepotice su obuzdale "orlove" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram.com/rajkovic__ana/ Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram / rajkovic__ana Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/rajkovic__ana Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/rajkovic__ana Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/rajkovic__ana Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/rajkovic__ana/printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/rajkovic__ana/printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Instagram/rajkovic__ana Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/rajkovic__ana/printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/rajkovic__ana Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/rajkovic__ana Br. slika: 12 12 / 12 AD

Međutim, mnoge afere se vezuju za ovu poznatu ljepoticu, koja je prije Predraga bila u vezi sa Željkom Ražnatovićem. Tokom svjetskog prvenstva u Kataru, domaća javnost je brujala o raskolu među fudbalerima zbog navodne afere sa Dušanom Vlahovićerm, što je Ana odmah demantovala.

Bivša manekenka danas uživa u mirnom porodičnom životu, ali je toko zbog pojedinih tračeva doživjela veliki stres. Porodica Rajković je u tim trenucima prolazila kroz ružne trenutke, jer su Anu povezivali sa jednim sportistom iz reprezentacije. Ona je oštro demantovala ove priče, i otkrila da se iza svega kriju njene "prijateljice" koje, kako kaže nisu uspjele u namjeri da joj razore brak.

"Uticali su mnogo, ali pozitivno. Postali smo jači, porodično nas je ta situacija ojačala! Zadesila nas je u najtežem mogućem trenutku i baš zbog toga smo sve prebrodili na najbolji mogući način", kaže Ana i objašnjava kako izgleda život žene fudbalera.

Anastasija Ražnatović

Nakon dugih veza sa Kostadinom Terzićem i biznismenom Đorđem Kuljićem, sa kojim je malo pred raskid i otpočela zajednički život, Anastasija je našla sreću sa Nemanjom Gudeljom.

Vidi opis TOP 6 ŽENA SRPSKIH FUDBALERA: Ove atraktivne ljepotice su obuzdale "orlove" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / raznatovicanastasija Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/AnastasijaRaznatovic Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/raznatovicanastasija/printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram / raznatovicanastasija Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen / raznatovicanastasija Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen / raznatovicanastasija Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/Printscreen/raznatovicanastasija Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/Printscreen/raznatovicanastasija Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/cecaraznatovic/printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Interesantno je da su Nemanju u početku povezivali sa Sanjom Vučić, međutim, oni su demantovali da su u vezi. Malo nakon toga saznalo se da je Nemanjino srce ipak ukrala atraktivna Anastasija, a od tada se ovaj par ne razdvaja pa je Cecina nasljednica brzo spakovala kofere i preselila se u Španiju.

Nakon crkvenog vjenčanja prošle godine, nedavno su upriličili i intimno vjenčanje u vili na Dedinju, nakon čega je Gudelj odmah otišao na trening.

Kristina Mitrović

Mnogi kažu da je lijepa Kristina jedina uspjela da smiri Aleksandra Mitrovića. Njih dvoje dugo su zajedno, a prošle godine konačno su stali i na "ludi kamen". Zajedno imaju troje djece - Nađu, Luku i Anastasiju, a ovaj srpski fudbaler nerijetko govori o tome kako mu je porodica najbitnija.

Kristina je dvije godine starija od fudbalera, a prvo dijete su dobili još 2016. kada je Mitrović imao 22 godine. Zanimljivo je to da je Kristina kćerka poznatog srpskog trenera Aleksandra Janjića, koji je vodio Rad, Jagodinu, Voždovac, Javor, Inđiju...

I baš ona je, kako mnogi smatraju uspjela da "ukroti" i "smiri" fudbalera koji je ranije bio veoma poznat po ispadima - od nervoze, šutiranja svega ispred, do nekih "ludih frizura" i autfita. Sve je to sada dio prošlosti, a svojevremeno je i sam Mitrović pričao o tome kako je Kristinu upoznao preko zajedničkog prijatelja, odnosno njegovog saigrača, dok je Kristina potom izjavila kako je on pokušavao da je osvoji, a poslije prvog sastanka ljubav je eksplodirala.

Natalija ilić

Sergej Milinković u vezi je sa blogerkom Natalijom Ivić, a ova lijepa dama spada u najmisterioznije na listi. O njenom životu malo se zna, osim da ima 25 hiljada pratilaca i veoma neobičan i upečatljiv modni stil.

Izvor: Instagram/natalija_ilic_

Inače, jedan od najboljih fudbalera rimskog Lacija i ova ljepotica su u vezi već više godina i očigledno je da njihova ljubav samo raste. Ovaj par dijeli zajedničke fotografije sa najrazličitijih moguća mjesta, od odmora, preko prijema, do proslava.

Par je, inače, pred start Svjetskog prvenstva u Kataru dobio prvo dijete, kćerkicu Irinu.

Dušan Vlahović i italijanska Megan Foks

Dušana su dugo spajali sa brojnim poznatim damama, poput Sare Jo, Elene Kitić i drugih, ali ništa od toga nije bila istina. Kako pišu italijanski mediji, Vlahoviću je srce ukrala lijepa misica koju još zovu dvojnicom Megan Foks, a ljepotica i fudbaler zajedno su proslavili rođendan što ih je zbližilo.

Inače, lijepa Karolina nakon što je postala Miss Italije, titulu je posvetila majci koja je 2018. godine izgubila bitku sa rakom. Ovu ljepoticu samo na Instagramu prati preko 437 hiljada ljudi, a ispod svake objave može se pročitati sijaset komplimenta na račun njenog izgleda koji, malo je reći da obara s nogu.

Strastvena navijajačica "Juventusa" za koji Vlahović igra, osim što radi kao model je i prezenterka sportskih video snimaka na društvenim mrežama, te redovno objavljuje intervjue sa poznatim fudbalerima iz Italije.

Stramare i Vlahović su navodno započeli vezu odmah nakon što je raskinuo vezu sa Mariasole Polio, još jednom poznatom italijanskom influenserkom.

(MONDO)