Zbog pogrešne dijagnoze sa 7 godina ostao bez bubrega: Jezivi detalji iz života Baje Malog Knindže

Baja Mali Knindža je kao dijete zbog jednog zdravstenog problema jedva ostao živ.

Baja Mali Knindža rođen je u Bosni i Hercegovini, važi za jednog od najpopularnijih, a zbog tekstova svojih pjesama se u više navrata nalazio na meti zabrana.

O svom privatno životu nije govorio često. Ženio se dva puta, ima šestoro djece, a njegova kćerka Smiljana jednom prilikom je posjetila rodnu kuću svog oca i pokazala oronule i zapuštene zidine koje su mnogima natjerale suze na oči. Pjevač je često isticao koliko mu nedostaje rodno mjesto i kuća koju je izgubio u ratu, odnosno koju su mu tada zapalili.

Jednom prilikom govorio je i kako je sa samo sedam godina jedva ostao živ. Bajin život, spasio je čuveni sarajevski ljekar.

"Negdje u šestoj, sedmoj godini ispratio sam oca na autobusku stanicu, vraćao se u Njemačku. I kad je otišao, ja sam se vraćao kući, preko nekog drvenog prelaza, nešto mi je ukočilo nogu, nisam mogao da pređem. Porodica se zabrine šta je djetetu, vodi doktorima u Livno, nisu mogli ništa da ustanove. U suštini je bio problem s desnim bubregom. I malo nemara, malo neznanja, 1972. šarena vremena, prebace me u Sarajevo. Operiše me doktor Jozef Kafka, Jevrejin, praktično mi je spasao život jer je bubreg bio toliko istrulio da to nije normalno. Izgubio sam bubreg sa sedam godina. Otac je morao da se vrati nakon dva dana, da spasava život sinu, sve što je zaradio davao je na moje liječenje. Zato ja ne dam na njih nikad, na roditelje, bez obzira na to i da nisu takvi, ja opet ne dam na njih", rekao je Knindža.



Za Kurir televiziju je jednom prilikom ispričao:

"Bora Čorba je jednom prilikom otkrio da sam ja sa sedam godina ostao bez bubrega, bila je pogrešna dijagnoza u Livnu pa su me spašavali u Sarajevu. Sa 14 godina sam došao u Beograd što znači da se već 42 godine borim i tu na asfaltu sa promjenljivim uspjehom. Sada je sve to došlo do izražaja, pa i ono moje davanje novčanica onom dječaku. Znači ima onog gore ko to bilježi", rekao je pjevač i dodao:

"Kod mene ništa nije išlo lako. Onda kada su mislili da sam najbogatiji tada sam spavao negdje u kecu u kukuruzima, tamo negdje u Surčinu. Eto, jednom se desilo da sam najavljen negdje da pjevam i jedan od urednika mi je oteo mikrofon i rekao nećeš pjevati. Pa i to mi se dešavalo. Međutim, tog su urednika našli sutradan u gipsu ne znam ja šta je bilo. Družio sam se ja i sa ljudima sa druge strane zakona, ali nikada nisam podlegao tome", našalio se pjevač i naveo da se on stvarno okliznuo sutradan.

Baja kaže kako ga je druga supruga Dijana promijenila.

"Ona je moja najiskrenija ljubav dosad. Ona me je smirila i promijenila. Kamo sreće da sam je ranije sreo. Zajedno smo 10 godina, upoznao sam je ispred mjenjačnice i odmah poljubio. Vjenčali smo se prije nekoliko godina na Santoriniju i imamo dva sina", rekao je Baja.

Ovako Dijana izgleda:

