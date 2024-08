U 81. pokazao da je u boljoj kondiciji od duplo mlađih: De Niro skočio sa velike visine, a kćerka sve usnimila

Na ovaj način je čuveni oskarovac Robert De Niro proslavio je svoj 81. rođendan.

Izvor: Ron Adar/Shutterstock/Instagram/drenadeniro

Kćerka Roberta De Nira, Drina, pokazala je na društvenim mrežama kako izgleda vitalnost njenog oca, tačno na njegov 81. rođendan. Glumac je prošle godine dobio sedmo dijete, a da je u treningu pokazuje i ovaj snimak:

"Srećan 81. rođendan mom ocu i mom partneru i u dobru i u zlu zauvijek. Volim te cijelim srcem Bobi D", napisala je Drina, koja je ime dobila upravo po inspiraciji koju je glumac dobio na proputovanju Srbijom u mladosti. U nizu snimaka, ona je objavila i sliku oca i sina koji je tragično preminuo prošle godine uslijed smrtonosnog koktela lijekova i droge.

Očinstvo u devetoj deceniji

Holivudski glumac i njegova partnerka Tifani Čen(45) dobili su svoje prvo zajedničko dijete u aprilu 2023, što je sedmi put da je glumac postao otac. On je objasnio koliko učestvuje u odgajanju ćerke Đije, obzirom da je zakoračio u devetu deceniju. Robert je priznao da Tifani obavlja većinu posla, a on "uskače" kad je pomoć potrebna.

Za Gardijan je izjavio: "Kada dobijate djecu, ne postaje lakše s godinama. To je što je. Mislim, ja nisam zadužen za teže stvari, ali tu sam, kao podrška mojoj djevojci. Ona radi sav posao, i imamo pomoć što je jako važno." Robert je još dodao da i dalje uživa u očinstvu: "Uživam u svemu tome. Sa bebom je drugačije nego sa mojim jedanaestogodišnjakom, ili mojom odraslom djecom i unučićima... ne pričam sa odraslom djecom kao što pričam sa bebom ili mlađima, iako je veoma pametna".

Izvor: Youtube Printscreen AARP

Njegove želje za budućnost uključuju i to da jednostavno "ostane živ": "Naravno da razmišljam o smrti u mom dobu...neće me zaustaviti, ali razmišljaš o tome, svestan sam toga. Misliš više o vremenu. Svako novo ljeto, svako novo godišnje doba, kažem sebi - 'pa iskoristiću narednih par mjeseci da provedem više vremena sa porodicom, sa svojom djecom. Ne mogu da razmišljam o sljedećoj godini - sve što treba da uradim, uradim odmah. Nikada ne znaš šta se može desiti, sve je važno." zaključio je on.

Izvor: JACOVIDES-MOREAU / Bestimage / Profimedia

De Niro je takođe otac Dreni (51), Rafaelu (46), blizancima Džulijanu i Aronu (27), Eliotu (24) i ćerki Helen (11). Nedavno je doživeo tragičnu smrt unuka Leandra (18) sina njegove najstarije ćerke Drineo o čemu je javno pričao.