Čuveni Supermen želio da umre nakon što je ostao paralizovan: Spasile ga riječi koje mu je uputila supruga

Život Kristofera Riva dokumentovan je u nadolazećem dokumentarcu "Super/Man: The Christopher Reeve Story", koji će se pojaviti 21. septembra.

Izvor: Ron Sachs / Avalon / Profimedia

Američki glumac, režiser i scenarista Kristofer Riv, poznat po ulozi Supermena, proživio je životnu priču koja je obuhvatala ljubav, tragediju i borbu. Ali, nakon tragićne nesreće koja ga je ostavila paralizovanim usljed pada sa konja, Kristofer više nije imao volju za životom.

U novom trejleru za dokumetarac o njegovom životu, glumac koji je preminuo 10. oktobra 2004. u 52. godini, otkrio je 7 riječi njegove supruge Dejne Riv, koje su mu promijenile pogled na ovu tešku situaciju:

Izvor: Lawrence Lucier / Getty images / Profimedia

"Uništio sam ne samo svoj život već i svih oko sebe. Neću više moći da plivam, jedrim, bacim lopticu Vilu. Neću moći da vodim ljubav sa Dejnom. Možda bi trebalo da me pustimo da idem..." govorio je Riv tada. "A ona je zatim izgovorila riječi koje su mi spasile život: 'Ti si dalje ti. I ja te volim.'"

Ljubav na prvi pogled

Njegova ljubavna priča sa glumicom Dejnom ostala je upamćena kao jedna od najljepših, ali i najtužnijih u Holivuda. Kristofer je prvi put primijetio Dejnu na sceni kada je imala 26 godina, a on devet godina više. Njihova ljubav počela je kao scenario iz filma, sa Kristoferom koji je bio neodoljiv zavodnik, a Dejna je sa njim doživjela bajkovitu romansu.

"Bila sam dio kasnonoćnog kabareta gdje su glumci nastupali. Pjevala sam "The Music That Makes Me Dance", a kad sam sišla s pozornice, prijateljica koja je sjedila pored Kristofera mi je rekla: 'Sada znam definiciju munje"', ispričala je Dejna svojevremno za medije.

Buran početak braka

Iako su oboje uživali u romansi, prve nesuglasice su se javile kada su počeli da razmišljaju o braku. Kristofer, koji nije vjerovao u brak zbog iskustva svojih roditelja i Dejna, čija je roditeljska ljubavna priča bila uzor, imali su različite stavove o zajedničkoj budućnosti. Dejna je ubrzo ostala u drugom stanju i nakon srećnih vijesti da će postati roditelji, par je četvorogodišnju vezu krunisao brakom 1992. godine. Glumica je u junu iste godine donijela na svijet dječaka Vilijama.

Prokletstvo Supermena

Kristofer je bio veoma tražen glumac. Nakon što je završio renomirani "Julliard", ostvario je više uloga u pozorištu i na malim ekranima, prije nego što je 1978. postao najpoznatiji Supermen svih vremena i to u tri nastavka ovog ostvarenja. Upravo u to vrijeme počele su da kruže glasine o "prokletsvu Supermena", budući da je Džordž Rivas drugi glumac koji je tumačio lik Supermena u dva serijala, pronađen ubijen, a prvi, Kirk Elin, je skončao u bijedi i sa Alchajmerom.

Riv je dobijao uloge i kasnije, uključujući i adaptacije knjiga "The Bostonians" i "Ana Karenjina", ali izgleda da se prokletstvo Supermena obistinilo i na njemu.

Tragedija promijenila sve

Porodica se suočila sa ogromnom tragedijom kada je Kristofer doživio tešku povredu kičme prilikom jahanja, ostavši paralizovan od vrata naniže.Glumac je 80-tih godina za potrebe snimanja filma o Ani Karenjini morao da savlada jahanje. Postao je veliki zaljubljenik u ovaj sport, pa je odlučio da se oproba i u takmičenjima. Nije ni slutio da će 1995. doživjeti koban trenutak.

Izvor: Susan Thompson/Photoreporters / Zuma Press / Profimedia

Kristoferov konj naglo je stao pred jednom od prepreka i iznenada zbacio glumca sa sedla. Ljekari su jedva uspjeli da Kristoferu spasu život. Metalnom šipkom od titana povezali su mu lobanju sa ostatkom tijela. Riv je od tada ostao paralizovan od vrata naniže, a bez aparata nije mogao da diše.

Borba za život

Iako je glumac razmišljao o samoubistvu nakon nezgode, Dejna mu je dala snagu i volju za životom. Njih dvoje su se zajedno suočili sa nepredvidivim životom, a Dejna je bila njegova najveća podrška, nagovarajući ga da se prilagodi novonastaloj situaciji i pronađe smisao.

Izvor: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia

Kristofer i Dejna su nakon tragedije pronašli utjehu u humanitarnom radu, skupljajući donacije za pronalazak lijeka za paralizu. Njihova borba za poboljšanje života osoba sa sličnim povredama postala je njihova nova svrha. Iako su oboje preminuli, Kristofer od srčanog udara 2004. godine, a Dejna od raka pluća 2006. godine, njihov sin Vilijam nastavio je njihovu humanitarnu misiju.

Pogledajte još fotografija slavnog Kristofera Riva:

Vidi opis Čuveni Supermen želio da umre nakon što je ostao paralizovan: Spasile ga riječi koje mu je uputila supruga Kristofer Riv kao Supermen Kako se Kristofer Riv spremao za ulogu Supermena Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ron Sachs / Avalon / Profimedia Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Lawrence Lucier / Getty images / Profimedia Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: KAY NIETFELD / AFP / Profimedia Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Susan Thompson/Photoreporters / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: IFTN / United Archives / Profimedia Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: GP/MAP / Capital pictures / Profimedia Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: YouTube/World Entertainment Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: YouTube/FlashbackFilmmaking Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: YouTube/FlashbackFilmmaking Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: YouTube/FlashbackFilmmaking Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: YouTube/FlashbackFilmmaking Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: YouTube/FlashbackFilmmaking Br. slika: 13 13 / 13

Pogledajte trejler za film o njegovom životu:

Trejler za film o životu Kristofera Riva, čuvenog Supermena Izvor: Youtube / Warner Bros. Pictures

(MONDO)