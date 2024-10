Zorana Pavić i jezičke nedoumice: Tražila sam frizera, dobila frižider

Zorana Pavić jednom prilikom ispričala je kako se izblamirala kada je pokušala da razgovara na engleskom jeziku.

Pjevačica Zorana Pavić, koja je imala brojne hitove i koju smo gledali i u ulozi voditeljke, jednom prilikom prisjetila neprijatnog iskustva i situacije kada se izblamirala "za sve pare". Tokom boravka u Turskoj pokušala je da se sporazumije na engleskom jeziku kako bi došla do frizera.

"Moje znanje engleskog je prilično simpatično i tako sam ja tražila frizera tamo i pitala: 'Excuse me do you have freezer?', što u prevodu sa engleskog na srpski znači: 'Izvinite, da li imate zamrzivač', misleći da će ljudi razumjeti šta mi je potrebno ako to izgovorim na određen način", rekla je pjevačica kroz smijeh gostujući u emisiji "Grand".

Pozajmila novac, uzela kredit u švajcarcima i uvalila se u dugove

Zorana Pavić otkrila je u jednom intervjuu da je 2008. godine imala težak period, jer se zadužila zbog stana i koncerta u Sava Centru. Učestvovala je i u rijalitiju Farma, a sve zbog prilike da zaradi honorar.

"Pozajmila sam novac od prijatelja za koncert, pa sam onda uzela i stambeni kredit u banci u švajcarskim francima. Zbog tog duga sam se razboljela! Bila sam pod velikim stresom i dobila hormonski poremećaj, zbog kog sam imala mnogo zdravstvenih problema. Ušla sam u Farmu da bih izašla iz dugova, ali ni tada nisam riješila problem jer mi je honorar isplaćen u ratama. Još nisam vratila sve dugove. Kada se to bude desilo, taj dan ću da slavim kao svoj drugi rođendan. E, onda ću opet da napravim koncert u Centru Sava, taman da se ponovo uvalim u dugove... Najslađe se smijem na svoj račun", rekla je tada pjevačica koja je smršala čak 30 kilograma.

