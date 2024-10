Ovako je Sandra Afrika izgledala na početku karijere

Sandra Afrika se od 2007. godine bavi pevanjem, a evo kako je izgledala na početku karijere.

Domaća javnost upoznala je Sandru Afriku kao atraktivnu cicu koj je pratila Mileta Kitića na nastupima, a niko, ali ni ona sama nije mogla da pretpostavi da će jednoga dana postati vrlo tražena pjevačica.

Za Sandru se smatra da je jedna od najprovokatnijih, zbog toga što je na početku karijere više isticala zadnjicu nego glasovne mogućnosti, ali kasnije kada je počela da snima duete sa raznim estradnim zvijezdama i to se promenilo. Godine 2007. izdala je prvu pjesmu koja nosi naziv "Afrika".

Danas je jedna od najangažovanijih, a kako je sada priznala njeni roditelji nisu želeli da im ćerka bude pjevačica, te joj je jedina podrška bio tadašnji partner i sadašnji menadžer Aleksandar Moskovljević Mikiša.

"Na početku mi je bilo teško jer moj san nije bio da budem pjevačica. Jedino što mi se u tom poslu sviđalo je to što ne treba da se ustaje rano. Kroz rad sam zavolela to što sam postala. Posao me je promijenio i naučio mnogim stvarima. Navikla sam na takav život i na sve loše i dobro što donosi", rekla je Afrika za "Alo", pa se prisetila svog prvog nastupa:

"Bila sam sa kolegom Ćirom u Cirihu na nastupu, prije 16 godina, a honorar koji sam dobila za to moj menadžer Mikiša i dalje čuva. To mu je talija i kada poželi da nam se pare množe, on novac pomeša sa mojim prvim honorarom."

Ovako je izgledala na početku karijere:

Iako je dugi niz godina na javnoj sceni, mnogi i dalje ne znaju kako je dobila svoj nadimak i da Marina Tucaković stoji iza imena koje joj je obeležilo karijeru. Upravo ona "ju je krstila" u Afriku, objasnila je pjevačica tokom jednog ranijeg televizijskog pojavljivanja, koja je na scenu isprva stupila samo kao Sandra.

"Zezam se, kažem: 'Marina Tucaković me krstila', ali tako je ispalo na kraju. Ona je napisala pjesmu, odlučila je da se zove 'Afrika'. Ja sam se na estradi pojavila kao Sandra, samo sa pjesmom 'Afrka' i onda je bilo ono - je l' može od 'Sandre, Afrika...' Tako me je publika nazvala", objasnila je ona.

U početku joj je bilo prilično čudno i nije joj se posebno dopadalo. Vremenom, međutim, sve se promijenilo - "Na početku mi je bilo čudno i sramota me bilo, zaista. Na primjer kada treba da nazovem šminkera, stilistu ili nekog i sad, pošto je bio početak, treba da objasnim ko je na telefonu, ja kažem: 'Ovde Sandra' i, sad, mene sramota da kažem Afrika, pa ne znam kako da objasnim. I pitaju se koja Sandra, a onda ja objašnjavam: 'Pa mala, crna, znaš'... 'Ma reci Afrika' i ja kao: 'Pa dobro, Sandra Afrika ovde'".

Pogledajte Sandru sada:

