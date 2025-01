Zvijezdu filmova za odrasle zlostavljali i zanemarivali u bolnici: Pretrpela oštećenje mozga, može samo da pomjera oči

Kako se navodi u tužbi, ona se prijavila u kliniku kako bi riješila problem zavisnosti, međutim, osoblje rehabilitacionog centra o njoj nije vodilo računa.

Izvor: instagram/emilywillisx3

Glumica iz filmova za odrasle, Emili Vilis ostala je 'trajno onesposobljena' nakon boravka u rehabilitacionom centru u Malibuu zbog zavisnosti od ketamina.

Njena porodica podigla je tužbu protiv klinike zbog "zlostavljanja zavisne odrasle osobe", a optužili su ih i za "profesionalni nemar, opšti nemar i zloupotrebu poslovne prakse".

Vilis, koja je tokom svoje karijere snimila više od 700 filmova, prijavila se u rehabilitacioni centar 27. januara 2024. godine kako bi se liječila od zavisnosti od ketamina, da bi, malo potom, dobila srčani udar.

Izvor: instagram/emilywillisx3

Prema navodima, Vilis je konzumirala "pet do šest grama narkotika dnevno" tokom cijele godine, što je dovelo do ozbiljnih nuspojava, uključujući nekontrolisano mokrenje i noćne more.

Sudski dokument otkrivaju da je već imala dijagnoze depresije, anksioznog poremećaja i PTSP-a, zbog čega je uzimala i antidepresive i lijekove protiv anksioznosti.

Međutim, toksikološki testovi urađeni po njenom prijemu u centar nisu otkrili tragove ketamina ili drugih supstanci u njenom organizmu, a nastavila je da ima negativne rezultate i narednih dana, uprkos njenom "rapidnom pogoršanju zdravstvenog stanja".

U tužbi se navodi da je Vilis ubrzo postala "neuredna, iscrpljena i dezorijentisana", te da je imala problema sa hodanjem dok je boravila u ustanovi.

Takođe se navodi da je "jedva jela, nije se tuširala niti oblačila", kao i da je imala "bolove, tremore, grčeve, slabost". Žalila se i na vaginalne tegobe.

Džejms A. Moris Džunior, koji zastupa Emili i njenu starateljku Jeseniju Laru Kuper, izjavio je: "Na kraju je toliko dehidrirala da medicinska sestra nije mogla da joj izmjeri krvni pritisak.

Uprkos tome što su već evidentirali njeno akutno medicinsko stanje, osoblje joj je prepustilo odluku da li će otići na hitnu njegu, iako je trpela nepodnošljive bolove i nije mogla da brine o sebi. Nema opravdanja za ovakav propust u medicinskoj i psihološkoj nezi."

Prema tužbi, Vilis je 4. februara 2024. godine pronašla medicinska sestra – bila je bez svijesti.

Ne može da se pomjera

Hitna pomoć je pokušavala reanimaciju između 30 do 40 minuta pre nego što je njeno srce ponovo počelo da kuca, ali je u tom trenutku već pretrpela ozbiljno oštećenje mozga zbog nedostatka kiseonika, što ju je ostavilo u komi.

Navodno se u međuvremenu osvijestila i sada može da prati pokrete očima, ali je i dalje nepokretna i ne može da govori. Trenutno se nalazi u ustanovi za negu u Juti.

Moris je dodao:

"Da je osoblje pratilo standardne medicinske protokole, Emili bi imala šansu da povrati kontrolu nad svojim životom.

Nijedan pacijent ne bi smeo da bude izložen ovakvom propustu u medicinskoj njezi. Njeno zdravlje je ignorisano sve dok nije bilo prekasno, a sada joj je život zauvijek promijenjen."

Izvor: instagram/emilywillisx3

Uspon i pad karijere

Vilis je u industriju za odrasle ušla 2018. godine, ubrzo nakon što je napunila 18 godina.

"Upoznala sam nekoga na Tinderu i počeli smo da se zabavljamo. Imao je sajt i pitao me da li želim da snimim film sa njim", ispričala je ranije za Adult DVD Talk.

"Bila sam potpuno fascinirana i rekla sam: 'Ma, može, hajde da to uradimo!' Bila sam jako nesigurna u početku, ali sam poslije toga zavoljela taj posao. Nakon prva dva snimanja, shvatila sam da želim da nastavim. To je moralo da bude dio mog života."

Već naredne godine proglašena je Penthouse Pet of the Month, a njena popularnost nastavila je da raste.

Godine 2021. osvojila je prestižnu nagradu Performer of the Year na AVN Awards, što je ekvivalent Oskaru u industriji filmova za odrasle.

Kasnije se oprobala i u mejnstrim filmovima, glumeći u naučno-fantastičnom filmu "Divinity" Edija Alkazara, zajedno sa Stivenom Dorfom i Belom Torn.

"Divinity" trejler Izvor: YouTube

U jednom od svojih posljednjih intervjua, Viliс је izrazila uzbuđenje zbog dalje glumačke karijere i sopstvene modne linije.

"Ovo je moj prvi veliki film – i stvarno je sjajan", rekla je za XBIZ.

"Toliko sam srećna što sam bila dio tog projekta. To je definitivno umjetnički film i mislim da bi mogao da postane kultni klasik. Edgy je, misteriozan – nešto između naučne fantastike i horora. Pravi vizuelni trip."

U drugom intervjuu, objavljenom samo dva mjeseca prije nego što je otišla na rehabilitaciju, Vilis је otkrila da je napustila industriju filmova za odrasle i da je u potpunosti posvećena glumi.

"Sada radim isključivo mejnstrim glumu", izjavila je tada. "Apsolutno je obožavam."

Pogledajte još fotografija Emili prije rehabilitacije:

Izvor: Mondo