Katarina Radivojević (45) priznala šta je sve korigovala na sebi

Katarina je spomenula i roditelje, istakavši da su genetika i trening dosta zaslužni za njen izgled.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Poznato je da glumica Katarina Radivojević (45) svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, a kada se pojavi na nekom događaju, teme su uglavnom o njenoj karijeri, projektima i ulogama.

Međutim, jednom prilikom napravila je izuzetak i u jednoj emisiji otvoreno govorila o tome kako vodi računa o svom izgledu, kao i da li je ikada radila estetske korekcije.

"Tip sam koji ne umije ništa da sakrije, tako da sam uvijek iskrena sa svojom publikom. Mislim da je za moj izgled najviše zaslužna genetika i sve bi vam bilo jasno kada biste vidjeli moje roditelje... Ne bih da se hvalim, ali ja sam i cijelog života vježbala. To je pomoglo mom tijelu da bude u tonusu i onda kada zbog obaveza ne stignem da treniram dvije ili tri nedjelje. Tijelo pamti i uspijeva da zadrži dobru formu", rekla je tada Katarina.

Izvor: ATA/Marija Mladjen

Smatra da je u redu sve uraditi umjereno, a onda je otkrila šta je sve korigovala na sebi.

"Pomalo radimo botoks, toliko da i dalje mogu da se namrštim jer to moram zbog posla. Slažemo se da je manje - bolje. Tretirali smo cijelo čelo i malo oko očiju, bore smijalice. Ja imam 45 godina i to je nešto što se vidi. Imam izuzetno svijetle oči i škiljim, pa kada se ljeto približi kraju, vidi se poneka bora viška. On mi tada kaže: Krenula je bora. Tada dodamo botoks, ako ništa ne snimam", rekla je Katarina za "K1".

Već deceniju se botoksira

Katarina je otkrila koliko godina već praktikuje botoks.

"Mislim da već deset godina radim botoks. Ali, prvo je bio malo botoksa, tada me je manje boljelo, sad sve više i više boli. Godine sa sobom nose bol. Mi smo se u startu dogovorili da zbog posla kojim se bavim i onoga što je meni važno, da mimiku uvijek sačuvam. Mogu da se namrštim, da se nasmijem, nikad nismo pretjerivali", rekla je Katarina Radivojević svojevremeno.

