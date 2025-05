Gore mreže zbog brazilskog sveštenika: Zbog njega bi svi išli u crkvu

Fotografija i video-snimci snimljeni u Vatikanu tokom nedavne konklave postali su viralni, ne zbog novog poglavara Rimokatoličke crkve, već zbog jednog anonimnog, ali izuzetno atraktivnog brazilskog sveštenika.

Dok su kardinali birali novog papu, pažnju javnosti ukrala je slika sveštenika za kog kažu da je "lijep kao grijeh".

Komentari pljušte sa svih strana, a najčešći među njima je: "Oprosti mi, Bože, zgriješiću."

Internet ima novog junaka

Ne zna se ko je sveštenik sa fotografije, ali se zna da su mreže usijane. Njegov identitet nije poznat, ali to nije spriječilo lavinu reakcija - od duhovitih komentara do otvorenog divljenja.

Uostalom pogledajte kako izgleda sveštenik iz Brazila:

"Trebalo bi da on bude novi papa, jer bi svi dolazili u crkvu svaki dan", "To je to, postala sam vjernica", "Moj muž se sada pita zašto ova pjesma ide iznova i iznova" - aludirajući na pjesmu "Like a Prayer" Madone koja prati viralni snimak, "A crkve godinama traže načine da vrate ljude", "Oprosti mi, Bože, ionako ću zgriješiti", "Moram da se ispovijedim", "Zubi... time me je na kraju osvojio".

Komentari kao ovi nižu se ispod slike koja je, kako se navodi, nastala baš tokom svečanosti izbora pape.

Sveštenik koji podsjeća na Supermena

Iako se još ne zna ko je sveštenik koji je zaludio korisnike društvenih mreža, mnogi ga porede sa Supermenom, dok se drugi pitaju kako je moguće da su "ovako zgodni ljudi postali duhovna lica".

Upečatljiva vilica, besprijekoran osmijeh i izražajni pogled dovoljni su da pažnju s vjerskih tema preusmjere na estetiku. Čini se da je video u kratkom roku uspio ono što marketinške kampanje godinama pokušavaju: učinio je crkvu viralnom.

