"Molio sam Boga da se ne probudim": Ozborn se godinama mučio sa ovom bolešću

Ozi Ozborn preminuo je danas u 76. godini života od duge i teške bolesti.

Izvor: Shutterstock

Ozi Ozborn preminuo je danas u 76. godini života, samo dvije nedelje nakon oproštajnog koncerta u Birmingemu. Patio je od Parkinsonove bolesti i porodica je zbog toga bila uz njega sve vrijeme.

Njegova supruga Šeron mu nikada nije okrenula leđa, čak i u tim najtežim trenucima, iako je bio nevjeran. Ona je jednom prilikom za medije ispričala da je saznala da ju je varao sa frizerkom i da je ta afera Ozija trajala oko četiri godine.

"On je uvijek, uvijek imao grupije, a ja sam navikla na to, međutim kada znate ime osobe, gdje živi i gdje radi... to je sasvim druga stvar jer to znači da ste emocionalno upleteni. Tada sam uzela, ne znam ni sama koliko tableta, samo sam pomislila: 'Moja djeca su velika, dobro su i mogu da se brinu o sebi'.

Zato sam se predozirala i zaključala u spavaću sobu. Sobarica je pokušala da uđe da očisti sobu i pronašla me", rekla je Šeron jednom prilikom.

Nedugo nakon toga, Ozi je priznao svoju zavisnost od sek**alnih odnosa i otišao je na liječenje. Žena je i tada bila uz njega, oprostila mu je.

Pogledajte fotografje Ozija Ozborna

Od čega je sve bolovao Ozi Ozborn?

Njegovo zdravstveno stanje dugo je bilo veoma loše. Teško je hodao i govorio, a otvorio je dušu 2020. godine nakon što mu je uspostavljena dijagnoza.

Prije nego što su mu ljekari saopštili zdravstveno stanje, pao je u kupatilu zbog čega je morao na operaciju vratnih pršljenova koji su ranije već bili oštećeni padom sa kvada. Iste godine imao je i ozbiljnu infekciju ruke zbog čega je imao ugruške u krvi.

"Ovo je vjerovatno jedna od najtežih stvari koje sam ikada morao podijeliti sa svojim vijernim obožavateljima. Kao što možda svi znate, prije četiri godine doživio sam veliku nesreću u kojoj sam povrijedio kičmu.

Moj jedini cilj sve ovo vrijeme bio je vratiti se na binu. U jednom trenutku sam bio toliko loše da sam molio boga da se ne probudim sljedećeg jutra. Bila je to je***a agonija", ispričao je u jednom intervjuu za britanski "Gardijan" Ozi Ozborn, legenda hevi metala.

(Stil Kurir/MONDO)