"Paranoid" za kraj: Ozi Ozborn i "Black Sabbath" održali oproštajni koncert

"Black Sabbath" je svirao u Birmingemu po posljednji put, uz najveća metal/alternativna imena koja su izvodila i njihove obrade i svoje pjesme. Koncert je trajao 8 sati, a muzički direktor je bio Tom Morelo.

Izvor: Ig loudwire

Legendarni hevimetal bend "Black Sabbath" i Ozi Ozborn održali su svoj posljednji koncert, i u zajedničkom setu od četiri pjesme izveli su i "Iron Man". Svi prihodi od koncerta namijenjeni su lokalnim humanitarnim organizacijama.

Juče, 5. jula 2025. u Birmingemu, "Black Sabbath" je izveo posljednju pjesmu iz svoje duge karijere - "Paranoid".

"Povratak na početak" bio je nezaboravan dan, ispunjen slavljenjem, zahvalnošću i radošću, dok su i fanovi i muzičari odavali počast "Sabbathu" i Oziju Ozbornu. O ovom danu pričaće se još dugo, dugo!

Legende rok i metal muzike "Black Sabbath" koncert su održali pred 40 hiljada fanova na stadionu Vila Park, a Ozi Ozborn, 76-godišnji pjevač sa Parkinsonovom bolešću, nastupao je sjedeći na crnom prestolu. Mnogi bi rekli da je ovo donekle i prigodno za čuvenog "Princa tame" koji je i više nego zaslužio da "ode sa praskom" i uz brojne goste.

"Ne možete da pretpostavite kako se osjećam. Hvala vam iz dubine mog srca", rekao je Ozi okupljenim fanovima, a na Instagramu je napisao:

"Trebalo nam je 57 godina da dođemo na Vilu, uspjeli smo. Povratak na početak", a na fotografiji se nalaze same legende rok i metal scene, među kojima i Džejms Hetfild, frontmen Metalike, Stiven Tajler, i Bili Korgan iz "Smashing pumpkins".

Prvi put nakon 20 godina, sa njim su nastupila tri člana originalne postave benda "Black Sabbath" - gitarista Tomi Ajomi, basista Gizer Batler i bunjar Bil Vord.

Ozi Ozborn otpjevao je pet svojih pjesama: "I Don’t Know", "Mr. Crowley", "Suicide Solution", "Mama I’m Coming Home" i "Crazy Train", a potom i četiri hita koje je snimio sa bendom "Black Sabbath": "War Pigs", "N.I.B", "Iron Man" i "Paranoid".

Brojni gosti istakli su da je na njih uticala muzika ovog benda i da muzika ne bi bila ista bez njih, a pojedini su se obratili putem unaprijed snimljene video poruke.

Kako su mnogi istakli, ovaj nastup ušao je u istoriju hevi-metala, koja ne bi ni bila ista da nije postojao "Black Sabbath", a to su uveličale i mnoge druge muzičke zvijezde.

Između ostalih, nastupili su: Metallica, Guns N’ Roses, Pantera, Slayer, Alice in Chains, Mastodon, Anthrax, kao i članovi bendova Red Hot Chili Peppers, Smashing Pumpkins, Rage Against the Machine, Faith No More i drugi.

Zanimljiv trenutak bio je bitka tri bubnjara - Trevisa Barkera, Čeda Smita i Denija Kerija, kao i pojavljivanje glumca Džejsona Momoe, koji je najavio bend Pantera i potom skočio u publiku.

Jason Momoa went moshing in the crowd during Pantera’s set at Black Sabbath’s farewell concertpic.twitter.com/PkolXBl6t4 — CONSEQUENCE (@consequence)July 5, 2025

