Otkrio razlog: Metju Mekonahi odbio ulogu od 14,5 miliona dolara

0

Metju Mekonahi se ne kaje zbog svoje odluke.

Metju Mekonahi odbio ulogu od 14,5 miliona dolara Izvor: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki glumac Metju Mekonahi otkrio je da je jednom prilikom odbio ponudu vrijednu čak 14,5 miliona dolara, jer više nije želio da glumi u romantičnim komedijama. 

Pogledajte fotografije Metju Mekonahija:

On je tokom gostovanja u podklastu "The Diary of a CEO" obrazložio zbog čega se odlučio na ovaj korak:

"Dobijao sam kvantitet, ali ne i kvalitet. Ono što želim da radim su drame, ali Hollywood mi je ne želi ponuditi, bez obzira na to na koliko smanjenje plate pristanem", rekao je.

Prije nego što se fokusirao na drame, glumio je u romantičnim komedijama poput "How to Lose a Guy in 10 Days", "Failure to Launch", "Fool’s Gold" i "Ghosts of Girlfriends Past".

"Ako ne mogu raditi ono što želim, prestaću da radim ono što sam dosad radio. Odlučio sam otići na svoje imanje u Teksasu. Rekao sam svom agentu: ‘Nema više romantičnih komedija", rekao je.

"Vratili su se sa ponudom od 14,5 miliona"

Napravio je dvogodišnju pauzu od bavljenja glumom, a ponuda je bilo sve manje sve dok mu nije ponuđeno osam miliona dolara za komediju.

"Pročitao sam je. Rekao sam: ‘Ne, hvala. To ne radim’. Vratili su se s ponudom od 10 miliona dolara. ‘Neću to ponovo čitati. Ne, hvala’. Vratili su se s ponudom od 12 miliona dolara. ‘Ljudi, recite im da sam rekao: ‘Ne, hvala’. Vratili su se ponudom od 14,5 miliona dolara. Rekao sam: ‘Dajte mi da to ponovo pročitam", ispričao je.

Dalje je naveo da su to bile iste riječi koje su bile u ponudi od 8,5 miliona dolara, samo bolje napisane.

"Bilo je smješnije. Mogao sam sebe vidjeti u tome. Mogao sam ovo ostvariti. U svakom slučaju, na kraju sam rekao: ‘Ne", naveo je. Smatra da mu se ova odluka isplatila jer su ga saradnici počeli ozbiljnije shvatati kada se vratio u Hollywood, prenosi portal Klix.ba.

(Nova/ MONDO)

Tagovi

Metju Mekonahi

