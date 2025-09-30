"Tu me gledaj, bre": Snimak Sneki hit na TikToku

Tokom nastupa, Sneki je prekinula muzičara kako bi ispričala anegdotu tokom koje se udarala po zadnjici i izazvala smijeh publike.

Izvor: Tiktok/printscreen

Pjevačica Snežana Babić Sneki nedavno je nastupala na jednoj manifestaciji odakle sada kruži snimak na društvenim mrežama. Kako se može vidjeti na snimku koji je objavljen na Tik Toku, Sneki je u jednom trenutku prekinula muzičara kako bi ispričala anegdotu.

"Znate šta? Samo sviraj ti, sviraj... Svi muzičari, samo malo tiše, malo tiše", obraćala se Sneki kolegi koji je svirao.

"Moram nešto da kažem, ja kad god sam nastupala na koncertima mojim, bilo da su solistički ili manifestacije ja imam problem. Ovi što drže ritam, da l' će brže, da l' sporije, oni sve nešto gledaju ovako", pričala je i demonstrirala poglede muzičara.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Na kraju snimka se udara po zadnjici

Na samom kraju pomenutog snimka, Sneki se udarala po zadnjici i tako nasmijala sve prisutne.

"Stani, bre, da ispričam narodu o čemu se radi. Ja kažem: 'Pa gdje gledaš bre...' Ma šta ne znaš bre, gledaj me, tu me gledaj", pričala je Sneki dok se udarala po zadnjici, a mreže su se usijale od komentara.

(Mondo)