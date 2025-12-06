Pet godina od smrti Džeja Ramadanovskog: Na pomenu samo dvojica kolega (Foto)

Legendarni Džej Ramadanovski preminuo je 6. decembra 2020. godine u Beogradu.

Danas se obilježava pet godina od smrti Džeja Ramadanovskog, a u Aleji zaslužnih građana, gdje je sahranjen legendarni pjevač, su, pored porodice, među prvima došli Zoran Jagodić Rule i Acko Nezirović.

Naime, muzičar Zoran Jagodić Rule i kum Džeja Ramadanovskog je među prvima došao na pomen, a nakon njega i pjevač Acko Nezirović.

Oni ne kriju bol i tugu za legendarnim pjevačem iako je prošlo pet godina otkako nas je napustio.

Andrijana došla prije svih

Mnogi su se pitali zašto nema Andrijane, ali se ubrzo saznalo da je žena sa kojom je Džej proveo posljednje dane, došla prije ostatka porodice i ostavila vijenac, na kom je pisalo "S ljubavlju, Andrijana".

