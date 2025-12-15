Moamer Kasumović vratio opštinsku nagradu nakon presude za pedofiliju

Glumac Moamer Kasumović odlučio je da se odrekne Trećejanuarske nagrade Opštine Bijelo Polje, koju je dobio 2017. godine, nakon što je pravosnažno osuđen za teško krivično djelo pedofilije.

Izvor: Screenshot/YouTube

Pitanje oduzimanja ovog opštinskog priznanja ranije je pokrenuo odbornik Demokratske Crne Gore Marko Đukić, koji je zatražio da se Kasumoviću nagrada formalno oduzme zbog pravosnažne sudske presude. Iako je Skupština opštine usvojila opšte zaključke prema kojima se priznanja mogu oduzeti licima osuđenim za teška krivična djela, u konkretnom slučaju nije donesena posebna odluka.

Kasumović je Trećejanuarsku nagradu dobio 2017. godine, dok je nekoliko godina kasnije u Sarajevu počinio bludne radnje nad petnaestogodišnjakom, zbog čega je pravosnažno osuđen.

Opštinski sud u Sarajevu izrekao mu je kaznu od godinu dana zatvora, koju je, u skladu sa zakonom, zamijenio novčanom kaznom, plativši približno 36.500 konvertibilnih maraka.

U saopštenju za javnost Kasumović je naveo da se na ovaj korak odlučio kako bi, kako je istakao, sačuvao dostojanstvo i integritet nagrade. Naglasio je da ne želi da priznanje, koje treba da afirmiše društvene i kulturne vrijednosti, bude predmet političkih sporova ili dodatnih podjela u javnosti, piše Avaz.

Dodao je da je zahvalan na priznanju koje je dobio za svoj raniji rad, te ocijenio da je odricanje od nagrade u postojećim okolnostima najbolji način da se izbjegnu nove kontroverze.