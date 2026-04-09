Perijeva maćeha Debi Peri zatražila je najstrožu kaznu za optuženu, ističući težinu posljedica koje je porodica pretrpjela.

Izvor: EPA PHOTO/EPA/OLAF KRAAK

Džasvin Sanga, poznata pod nadimkom Kraljica ketamina, osuđena je na 15 godina zatvora zbog ulogeu lancu distribucije narkotika koji je, prema nalazima istrage, doveo do smrti glumca Metjua Perija.

Džasvin Sanga je priznala krivicu po više tačaka optužnice, među kojima je i ona koja se odnosi na distribuciju ketamina sa smrtnim ishodom ili teškim posljedicama po zdravlje. Presuda je usledila nakon što je promenila iskaz neposredno pred početak suđenja, piše BBC.

Vidi opis Osuđena "kraljica" odgovorna za smrt Metjua Perija: Njegova maćeha bjesnila u sudnici, kriva za još jednu smrt Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Istraga je pokazala da je njen dom služio kao centralno mesto za skladištenje i prodaju različitih narkotika, što je, prema tužilaštvu, omogućavalo finansiranje luksuznog načina života.

Metju pronađen u svom domu

Metju Peri je pronađen mrtav u oktobru 2023. godine u svom domu u Los Anđelesu. Nalazi su pokazali da je uzrok smrti bio jak uticaj ketamina, supstance koja se inače koristi u medicinske svrhe pod strogim nadzorom ljekara.

U emotivnom obraćanju sudu, Perijeva maćeha Debi Peri zatražila je najstrožu kaznu za optuženu, ističući težinu posljedica koje je porodica pretrpela.

"Ti si ovo izazvala... Ti, koja imaš dovoljno poslovnog talenta da zarađuješ novac, izabrala si put koji povrieđuje ljude. Molim vas da ovoj bezosjećajnoj ženi izreknete maksimalnu zatvorsku kaznu kako ne bi mogla da povredi druge porodice kao što je našu", kazala je Debi.

Pronađena gomila droge

Tokom pretresa, istražitelji su pronašli značajne količine ketamina, kao i druge droge i lijekove poput metamfetamina, kokaina i Xanaxa. Prema navodima vlasti, Sanga je godinama snabdjevala tržište iz svog doma u Holivudu.

Osim slučaja povezanog sa Perijem, priznala je i umješanost u prodaju ketamina drugom muškarcu koji je preminuo ubrzo nakon kupovine još 2019. godine.