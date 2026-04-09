logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Osuđena "kraljica" odgovorna za smrt Metjua Perija: Njegova maćeha bjesnila u sudnici, kriva za još jednu smrt

Osuđena "kraljica" odgovorna za smrt Metjua Perija: Njegova maćeha bjesnila u sudnici, kriva za još jednu smrt

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Perijeva maćeha Debi Peri zatražila je najstrožu kaznu za optuženu, ističući težinu posljedica koje je porodica pretrpjela.

Džasvin Sanga osuđena zbog smrti Metjua Perija Izvor: EPA PHOTO/EPA/OLAF KRAAK

Džasvin Sanga, poznata pod nadimkom Kraljica ketamina, osuđena je na 15 godina zatvora zbog ulogeu lancu distribucije narkotika koji je, prema nalazima istrage, doveo do smrti glumca Metjua Perija.

Džasvin Sanga je priznala krivicu po više tačaka optužnice, među kojima je i ona koja se odnosi na distribuciju ketamina sa smrtnim ishodom ili teškim posljedicama po zdravlje. Presuda je usledila nakon što je promenila iskaz neposredno pred početak suđenja, piše BBC.

Istraga je pokazala da je njen dom služio kao centralno mesto za skladištenje i prodaju različitih narkotika, što je, prema tužilaštvu, omogućavalo finansiranje luksuznog načina života.

Metju pronađen u svom domu

Metju Peri je pronađen mrtav u oktobru 2023. godine u svom domu u Los Anđelesu. Nalazi su pokazali da je uzrok smrti bio jak uticaj ketamina, supstance koja se inače koristi u medicinske svrhe pod strogim nadzorom ljekara.

U emotivnom obraćanju sudu, Perijeva maćeha Debi Peri zatražila je najstrožu kaznu za optuženu, ističući težinu posljedica koje je porodica pretrpela.

"Ti si ovo izazvala... Ti, koja imaš dovoljno poslovnog talenta da zarađuješ novac, izabrala si put koji povrieđuje ljude. Molim vas da ovoj bezosjećajnoj ženi izreknete maksimalnu zatvorsku kaznu kako ne bi mogla da povredi druge porodice kao što je našu", kazala je Debi.

Pronađena gomila droge

Tokom pretresa, istražitelji su pronašli značajne količine ketamina, kao i druge droge i lijekove poput metamfetamina, kokaina i Xanaxa. Prema navodima vlasti, Sanga je godinama snabdjevala tržište iz svog doma u Holivudu.

Osim slučaja povezanog sa Perijem, priznala je i umješanost u prodaju ketamina drugom muškarcu koji je preminuo ubrzo nakon kupovine još 2019. godine.

Tagovi

Metju Peri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA