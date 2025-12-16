Ljekar koji je nabavio ketamin Metjuu Periju osuđen na kućni pritvor

Ljekar Mark Čavez, koji se izjasnio krivim za nabavku ketamina za glumca Metjua Perija prije njegove smrti od predoziranja, osuđen je pred sudom u Los Anđelesu na osam mjeseci kućnog pritvora, javio je AP.

Izvor: Erik Pendzich / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sudija Šerilin Pis Garnet izrekla je Čavezu kaznu koja uključuje i tri godine boravka na slobodi pod nadzorom.

Uoči izricanja kazne, Čavez se obratio sudiji i rekao da je nedavno izgubio voljenu osobu i da razumije tugu koju je izazvala Perijeva smrt.

"Samo želim da kažem da saosjećam sa porodicom Peri", rekao je on.

Čavez je nabavio ketamin i dao ga doktoru Salvadoru Plasensiji, koji je početkom ovog mjeseca osuđen na dvije i po godine zatvora zbog prodaje ketamina Periju u mjesecima koji su prethodili njegovoj smrti.

Čavezovi advokati su ukazali na razliku između dva ljekara i rekli da je Čavez "rano prihvatio odgovornost" i sarađivao sa istražiocima, te da se dobrovoljno odrekao svoje medicinske licence prije saslušanja o pritvoru.