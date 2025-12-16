logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ljekar koji je nabavio ketamin Metjuu Periju osuđen na kućni pritvor

Ljekar koji je nabavio ketamin Metjuu Periju osuđen na kućni pritvor

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Ljekar Mark Čavez, koji se izjasnio krivim za nabavku ketamina za glumca Metjua Perija prije njegove smrti od predoziranja, osuđen je pred sudom u Los Anđelesu na osam mjeseci kućnog pritvora, javio je AP.

Presuda za ljekara koji je nabavio ketamin Metjuu Periju Izvor: Erik Pendzich / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sudija Šerilin Pis Garnet izrekla je Čavezu kaznu koja uključuje i tri godine boravka na slobodi pod nadzorom.

Uoči izricanja kazne, Čavez se obratio sudiji i rekao da je nedavno izgubio voljenu osobu i da razumije tugu koju je izazvala Perijeva smrt.

"Samo želim da kažem da saosjećam sa porodicom Peri", rekao je on.

Čavez je nabavio ketamin i dao ga doktoru Salvadoru Plasensiji, koji je početkom ovog mjeseca osuđen na dvije i po godine zatvora zbog prodaje ketamina Periju u mjesecima koji su prethodili njegovoj smrti.

Čavezovi advokati su ukazali na razliku između dva ljekara i rekli da je Čavez "rano prihvatio odgovornost" i sarađivao sa istražiocima, te da se dobrovoljno odrekao svoje medicinske licence prije saslušanja o pritvoru.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Metju Peri ljekari

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA