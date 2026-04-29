Petar Strugar živi u kontejneru na Avali: Gaji svinje i kokoške, a zbog majstora riješio sam da zida kuću

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Otvorio je konjički klub sa prijateljem, ima 10 konja i planira proširenje kluba na 30 konja.

Petar Strugar živi u kontejneru na Avali Izvor: Instagram/p_strugar/printscreen

Glumac Petar Strugar odlučio je da napravi drastičan zaokret u svom životu i pobjegne iz komfora u centru Beograda. Nakon više od jedne decenije provedene u beogradskoj gužvi, glumac je gradsku vrevu zamijenio mirom prirode i preselio se na Avalu.

Petar Strugar je na Avali sagradio svoj "raj", a trenutno spava i živi u improvizovanoj kućici, odnosno montažnom kontejneru. Ovaj kontejner je smješten u samom ćošku prostranog imanja, koje je u potpunosti ograđeno drvenom ogradom.

Na ovom imanju, glumac je ostvario svoju najveću želju i otvorio konjički klub. Petar trenutno posjeduje 10 konja za koje je izgradio štalu, a polako okuplja ekipu i ima u planu da taj broj proširi na čak 30 konja.

Pored škole jahanja u kojoj uglavnom drži časove u popodnevnim terminima – što mu donosi jedan od ozbiljnijih prihoda, Strugar je na imanju izgradio i mali kafić, kao i farmu sa svinjama, kokoškama, guskama i drugom živinom. Svi objekti na imanju građeni su od prirodnih materijala, prvenstveno drveta, a glumac za obilazak okoline koristi kvad.

Razočaran u majstore, sam gradi dom

Iako sada boravi u kontejneru, Petar ima u planu da na ovom mjestu sagradi kuću za sebe i svoju porodicu, i to potpuno sam.

Prema riječima izvora bliskog glumcu, Strugar je u prošlosti imao loša iskustva sa majstorima, pa je zbog toga odlučio da preuzme stvar u svoje ruke. 

(Telegraf, MONDO)

Možda će vas zanimati

