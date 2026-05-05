Blejk Lajvli iznevjerila sve zlostavljane žene jer joj bilo bitnije da dođe na Met Galu

Poznata glumica Blejk Lajvli napravila je pravi haos svojim pojavljivanjem na Met Gali.

Pravna bitka između Blejk Lajvli i producentske kuće Džastina Baldonija više neće ići na suđenje, nakon što su strane objavile da su postigle nagodbu samo dvije nedjelje pre nego što je trebalo da počne izbor porote.

Sud je nedavno odbacio njene tužbe protiv Baldonija, a uvažio je samo tri. Glumica je rekla nakon toga da će se "suditi za sve djevojčice i žene koje su oštećene i zlostavljane koliko treba". Međutim, sinoć se saznalo da je naprasno odlučila da se sa Baldonijem riješi mimo suda.

Blejk se u noći između ponedjeljka i utorka pojavila na Met Gali i to nakon četiri godine pauze. Odabrala je glamoruznu balsku haljinu, koju niko nije primijetio. Čim se pojavila čuli su se razni povici, dok je glumica pokušala da zadrži osmijeh na licu.

Haos na društvenim mrežama

Ovakva odluka poznate glumice izazvala je haos u javnosti,a korisnici društvene mreže "X" nikako je nisu štedjeli.

"Vidjeti kako Blejk Lajvli odustaje od svog slučaja 14 dana pre nego što je trebalo da svedoči 'za žene i devojke širom sveta!', da bi umjesto toga prisustvovala Met Gali?! To vam govori sve što treba da znate o ovom narcisoidnom, bezosjećajnom nasilniku. Potreban nam je naš dokumentarac sada više nego ikada", napisao je jedan korisnik.

Seeing Blake Lively drop her case 14 days before testifying for “women & girls everywhere!”, to INSTEAD attend the Met Gala!?! Tells you everything you need to know about this narcissistic, tone-deaf bully. We need our documentary now more than ever.#ItEndsWithJusticepic.twitter.com/mtQkUZ5ehd — Andy Signore (@andysignore)May 5, 2026

"Ovo mi izaziva mučninu, ova žena je lagala pod zakletvom i obrisala dokaze. Uništila živote više ljudi i ima obraza da uradi ovo istog dana."

pic.twitter.com/Q4LeoFItTs — Dana Bowling - Daily Dose of Dana (@imdanabowling)May 5, 2026

"Blejk Lajvli je jutros postigla nagodbu u svojoj tužbi protiv Džastina Baldonija, sa suđenjem koje je trebalo da počne za dvije nedjelje, a zatim se samo nekoliko sati kasnije pojavila na Met Gala u Versače haljini, sa torbom koju su oslikala njena djeca. Drskost. Tajming. Baš u fazonu: 'od suda do crvenog tepiha, bez pauze'".

Blake Lively settled her lawsuit with Justin Baldoni this morning — with the trial 2 weeks away — then walked the Met Gala carpet hours later in Versace with a bag painted by her four kids.



The audacity. The timing. The train.



She really said "court to carpet, no notes." …pic.twitter.com/R0ZwfIVoyp — Andray (@andrayofficial)May 5, 2026

"I Blejk Lajvli se pita zašto je zovemo 'bezosjećajnom'. Pogledaj situaciju, djevojko, ne pojavljuješ se na gala događaju sa kartama od 100.000 dolara kao što je Met Gala; uradiš nešto smisleno, poput 'Blake Brown Beauty pop-up 'događaja u skloništu za žrtve porodičnog nasilja".

And Blake LIVELY wonders why we call her tone deaf" read the room girl you don't show up at $100,000 a tix gala event you do a Blake Brown beauty pop up at a DV shelter or something redemptive.https://t.co/Rac79EnbDl — CJ (@CelebDockets)May 5, 2026

Optužila Baldonija tokom snimanja

Podsetimo, Lajvli je podnela tužbu tvrdeći da ju je Baldoni s*ksualno uznemiravao tokom snimanja filma "It Ends With Us", u kojem su zajedno glumili, a koji je Baldoni režirao.

Prema njenim navodima, Baldoni je kasnije organizovao kampanju blaćenja kako bi joj se osvetio zbog toga što je progovorila o navodnom zlostavljanju. Baldoni je negirao sve optužbe.

Prošlog mjeseca, savezni sudija je odbacio deset od trinaest tačaka tužbe koju je podnijela Lajvli, uključujući i one za seksualno uznemiravanje i klevetu, čime je slučaj značajno sužen. Neke od odbačenih tačaka, uključujući i one koje se odnose na seksualno uznemiravanje, odbačene su zbog pravnih tehničkih razloga, poput toga što se Lajvli smatra nezavisnim saradnikom, a ne zaposlenom.