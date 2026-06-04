Poznati glumac danas plaća cijenu "idealnog" izgleda: "Uništio sam se, gotovo sam invalid"

Zvijezda 90-ih Rupert Evert je godinama radila na svojoj formi i figuri, što ga je koštalo u kasnijim godinama života.

Izvor: Youtube printscreen / Love love

Glumac Rupert Everet (67) otkrio je da trpi ozbiljne posljedice zbog nabildovane građe koju je svojevremeno pokušavao da postigne. Glumac je devedesetih godina glumio u nekoliko popularnih filmova, uključujući "Venčanje mog najboljeg druga" ("My Best Friend’s Wedding") iz 1997. godine, u kom je igrao pored Džulije Roberts.

Tada je Everet želeo da izgleda, prema svom mišljenju, idealno, pa je uložio mnogo vremena u izgradnju figure i poboljšanje forme. Međutim, sve to ga je, kako kaže, skupo koštalo u kasnijim godinama.

Evo kako je nekada izgledao:

"Uništio sam se. Sada sam zbog toga gotovo invalid. Nikada me nije zanimalo da radim sve te stvari, poput istezanja, koje su bile neophodne za dizanje tegova, jer se tetive sve više zatežu. To je tako dosadno. Nisam radio ništa od toga. Zato će moj kraj sada biti mišićno-koštani", rekao je on i dodao, prisećajući se perioda kada je bio popularna filmska zvijezda: "U jednom trenutku sam izgledao predivno. Imao sam mišiće, sve."

Njegova slava, međutim, nije dugo potrajala. "Bilo je to prilično kratkog vijeka. Ja to zovem svojom holivudskom godinom", priznao je glumac, koji je takođe istakao da se na vrhuncu karijere osjećao nesigurno, uprkos dobrom izgledu.

Danas Everet ne ide u teretanu, a otkrio je da mu je jedini oblik vježbanja šetanje psa. Takođe se smirio kada su u pitanju izlasci i konzumiranje droge.

"Više me gotovo ništa ne zanima. Zanimaju me čestice prašine i slične stvari. Mogao bih sasvim zadovoljno da sjedim i samo posmatram proljeće", rekao je glumac koji danas provodi najviše vremena sa svojim suprugom Enrikeom, sa kojim se venčao 2024. godine.

Evo kako on danas izgleda: