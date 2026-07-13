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Zbog nastupa u Srbiji 11. jula: Otkazan koncert Alena Islamovića u Zavidovićima

Zbog nastupa u Srbiji 11. jula: Otkazan koncert Alena Islamovića u Zavidovićima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Organizatori manifestacije "Ljeto u gradu 2026" otkazali su koncert Alena Islamovića.

Alen Islamović Izvor: Mondo - Slaven Petković

Koncert poznatog pjevača Alena Islamovića, koji je bio planiran u okviru ovogodišnje manifestacije "Ljeto u gradu 2026" u Zavidovićima, zvanično je otkazan. Ovu odluku donio je Organizacioni odbor manifestacije nakon obavljenih internih konsultacija.

Kako se navodi, čelnici grada i organizatori odlučili su se na ovaj korak nakon vijesti da je Islamović održao koncert u Kraljevu na dan kada se obilježavao Međunarodni dan sjećanja na stradale u Srebrenici.

"Koncert Alena Islamovića, koji je održan 11. jula u Kraljevu, na dan kada su Bosna i Hercegovina obiležili godišnjicu genocida u Srebrenici, za Grad Zavidovići je neprihvatljiv i duboko neprimjeren", naveli su uiz organizacionog odbora.

"Zbog poštovanja prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i vrijednostima koje naš grad baštini, smatramo da nakon takvog postupka Alenu Islamoviću nije mjesto na manifestaciji kojoj je pokrovitelj Grad Zavidovići. Naša je obaveza da čuvamo dostojanstvo sjećanja na žrtve i pokazati da postoje vrijednosti od kojih ne odustajemo", dodali su oni.

Ime novog izvođača koji će nastupiti umjesto nekadašnjeg pjevača Bijelog dugmeta biće saopšteno javnosti u narednim danima.

(Mondo.rs)

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Tagovi

alen islamović koncert Zavidovići

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