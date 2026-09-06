Pavaroti je posljednje dane proveo u svojoj vili nadomak Modene. U popisu njegove imovine našle su se i vila na moru u Pezaru, nekoliko manjih nekretnina u Modeni i stan u Monaku.

Izvor: Youtube/WarnerClassics

Na današnji dan, 6. septembra, prije 19 godina napustio nas je Lučano Pavaroti, jedan od najpoznatijih operskih pjevača svih vremena. Slavni italijanski tenor umro od raka pankreasa, u 71. godini života.

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Vidi opis Testament napravio haos: Pavaroti imao 200 miliona, poslije smrti otkriveni dugovi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marko Rupena/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Marko Rupena/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Donald Cooper / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Donald Cooper / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: El Comercio / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Martin Keene / PA Images / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Historic Collection / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: BERND WEISSBROD/dpa Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: BERND WEISSBROD/dpa Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Giorgio Benvenuti/ANSA Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Giorgio Benvenuti/ANSA Br. slika: 11 11 / 11

Iako se njegovo bogatstvo godinama procjenjivalo na oko 200 miliona funti, nakon njegove smrti otkriveno je da je iza sebe ostavio gotovo sedam miliona funti duga.

Nekoliko nedjelja nakon njegove smrti počela je detaljna provjera njegovih računa i imovine, a finansijski podaci predati su sudu u Modeni. Dokument od 100 strana otkrio je da je Pavaroti imao račune u čak sedam banaka.

Na jednom od njih, u banci Monte dei Paschi di Siena, imao je minus od čak 11 miliona evra. Na drugom računu, u filijali iste banke u Monaku, ostalo je svega 49 američkih centi.

Na spisku njegove imovine našle su se tri vile i stan u Italiji, kao i stan u Monaku. Ipak, vrijednost nekretnina nije bila navedena.

Velika pažnja tada je bila usmjerena i na pitanje nasljedstva. Pavaroti je iza sebe ostavio tri kćerke iz prvog braka, Lorenzu, Kristinu i Đulijanu, kao i kćerku Alisu koju je dobio sa drugom suprugom Nikoletom Mantovani.

Prema italijanskom zakonu, polovina njegove imovine trebalo je ravnopravno da pripadne njegovim kćerkama, dok je četvrtina pripala Mantovanijevoj. Pavaroti joj je testamentom ostavio i preostalih 25 odsto.

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Njegov brak sa Nikoletom godinama je privlačio pažnju javnosti. Bila je 34 godine mlađa od njega, a upoznali su se dok je radila kao njegov sekretar. Pavaroti je zbog nje 1996. godine napustio prvu suprugu Adu, sa kojom je bio 35 godina u braku.

Posebna priča bila je njegova imovina u Americi. Pavaroti je navodno posjedovao tri stana na Menhetnu, umjetnička djela i novac na računima. Dio te imovine stavio je u fond namijenjen Nikoleti, zbog čega je kasnije pokrenuto i pitanje kako će se ona računati prilikom podjele nasljedstva.

Sumnje su se pojavile i zbog Pavarotijevog zdravstvenog stanja. Nekoliko nedjelja prije smrti bio je hospitalizovan, a jedan notar je doveo u pitanje da li je bio dovoljno priseban kada je potpisao dokument o fondu.

Ljekar Lučijano Bovičeli, koji je prisustvovao potpisivanju, to je demantovao i tvrdio da je Pavaroti bio potpuno svjestan svojih odluka.

Pavaroti je posljednje dane proveo u svojoj vili nadomak Modene. U popisu njegove imovine našle su se i vila na moru u Pezaru, nekoliko manjih nekretnina u Modeni i stan u Monaku.

Među stvarima koje su ostale iza njega bilo je i 18 operskih kostima koje je nosio tokom karijere. Njihova vrijednost tada nije bila utvrđena.

Iza jednog od najpoznatijih tenora na svijetu tako nije ostala samo bogata muzička karijera, već i prilično komplikovana priča o dugovima, imovini i nasljedstvu.

(Mondo.rs)