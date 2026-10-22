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Preminuo čuveni kantri pjevač: Svijet se oprašta od legende čije hitove mnogi rado pjevaju

Preminuo čuveni kantri pjevač: Svijet se oprašta od legende čije hitove mnogi rado pjevaju

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Legendarni kantri pjevač Džon Anderson, poznat po velikim hitovima kao što su "Swingin'" i "Straight Tequila Night", preminuo je u 71. godini.

Legendarni kantri pjevač Džon Anderson preminuo u 71. godini Izvor: pritnscreen/youtube/ John Anderson

Pjevač Džon Anderson preminuo je juče, a tužne vijesti potvrdila je njegova porodica zvaničnim saopštenjem koje su podijelili na njegovim nalozima na društvenim mrežama.

"Srce nam je potpuno slomljeno"

U emotivnoj poruci porodica se oprostila od voljenog muzičara:

"Bolnog srca dijelimo vijest o odlasku našeg voljenog supruga, oca, djeda i najboljeg prijatelja. Za svijet je bio talentovani pjevač kantri muzike čiji su glas i pjesme dotakli nebrojene živote. Za nas je bio mnogo više, srce naše porodice, onaj koji nas je zasmijavao i snažno volio", stoji u objavi.

Njegovi najbliži istakli su da im je srce potpuno slomljeno, naglasivši da će njegova najveća zaostavština zauvijek ostati ljubav koju im je pružao i uspomene koje su zajedno stvarali.

Velikan i član Dvorane slavnih

Podsjetimo, Džon Anderson je decenijama bio jedna od vodećih figura u kantri muzici, a tokom bogate karijere objavio je brojne hitove, među kojima se izdvajaju "Seminole Wind", "Money in the Bank" i "Wild and Blue".

Džon Anderson Money in the bank
Izvor: YouTube

Za svoj rad osvojio je brojna priznanja, uključujući nagradu CMA Horizon i nagradu za singl godine za numeru "Swingin'". Primljen je u Dvoranu slavnih tekstopisaca u Nešvilu 2014. godine, dok je član Dvorane slavnih kantri muzike postao 2024. godine.

Tokom svoje dugogodišnje karijere dijelio je scenu sa velikim legendama kantri muzike kao što su Vili Nelson, Merl Hagard i Džordž Džouns.

(Mondo)

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Džon Anderson pjevač

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