"Ignorisao sam je": Prvi put se oglasio sin Vedrane Rudan nakon njene smrti, ovu tajnu je krio od javnosti

Sin Vedrane Rudan prvi put se oglasio, a povod je posljednja knjiga njegove pokojne majke.

Izvor: Youtube printscreen/Jutarnji Program TV Happy

Prošlo je nešto više od dva mjeseca otkako nas je napustila čuvena književnica Vedrana Rudan. U svojoj prvoj javnoj ispovijesti, njen sin Slaven Hrvatin, koji se inače izuzetno rijetko pojavljuje u medijima, progovorio o njenim posljednjim danima i dugoj borbi sa teškom bolešću.

Povod za ovaj razgovor jeste i skoriji izlazak njene posljednje knjige pod nazivom"Kao da me ima", u kojoj su sabrani njeni najbolji tekstovi nastali tokom prethodne tri decenije.

Slaven je otkrio da je ideja za ovo izdanje potekla od njega početkom 2026. godine. Osnovni motiv bio mu je da svojoj majci, dok se već dvije godine lavovski borila sa opakom bolešću, bar na kratko skrene misli i pruži joj stvaralački podstrek u najtežim trenucima.

"Još uvijek mi je teško procijeniti kome sam htio skrenuti misli s bolesti, sebi ili njoj. Neko vrijeme sam joj htio predložiti da napravimo kolekciju 'Best of Vedrana Rudan'. Oklijevao sam jer mi je bilo glupo mami koja prolazi hemioterapije spominjati novi projekt. Ali bilo joj je dosadno stalno odgovarati na pitanja kako se osjeća i koje tretmane prolazi, pa mi je u razgovoru izletjelo: 'Imam jednu ideju za knjigu…' Prihvatila je, bacio sam se na posao i zacrtao si da želim da vidi barem prvu verziju knjige. Drago mi je da sam uspio i da je bila zadovoljna izborom", priča Hrvatin za NIN.

Izvor: Facebook/Slaven Hrvatin

O svojoj borbi s neizlječivim rakom, odnosno o onome s čime se suočavala, Rudan je pisala na svom blogu. I u teškim momentima pisanje joj je mnogo značilo.

"Mami je pisanje bilo sve. Kada se razboljela i više nije mogla pisati za radnim stolom, tekstove je pisala u telefomu. Ljude kao što je ona ne možete motivisati da pišu, možete ih jedino spriječiti u tome", kaže njen sin.

Otkriva i koji je najbolji savjet koji je dobio od majke

"Mama kao mama, kroz godine mi je davala puno dobrih savjeta. Ja sam ih kao pravi sin ignorisao. Da sam ih poslušao, bio bih sličniji njoj: srećniji, opušteniji i s nekoliko otkaza. Najbolji savjet koji mi je dala je da u svemu što radim tražim da me se plati, a ako me se već plaća, da tražim više. Možda ću ga jednom poslušati", kaže Hrvatin.

(Mondo)