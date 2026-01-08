Premijera serije „Zvaćeš se Varvara”

Ne propustite novu domaću seriju na Superstar kanalu – 10. januara od 21 čas

Izvor: Superstar TV

Šta se krije u sijenkama savremenog života i koliko smo daleko spremni da odemo u potrazi za srećom?

Odgovore donosi nova domaća TV serija „Zvaćeš se Varvara”, čija je premijera u subotu 10. januara na Superstar kanalu sa početkom u 21 čas.

Uzbudljiva, emotivna i puna neočekivanih obrta, „Zvaćeš se Varvara” je priča bez klasičnog glavnog junaka. Kroz deset epizoda, Varvara – prva među jednakima – povezuje sudbine likova koji, svako na svoj način, jure istu stvar: sreću. Ili barem bijeg od nesreće koja ih neumoljivo prati.

Milena, djevojka sa teškim životnim teretom, traži spas u vjeri i dobija novo ime – Varvara – kako bi započela život bez bola. Vladimir, Sanja i Filip su porodica na ivici raspada, Isidor je kriminalac zarobljen između ljubavi i zatvora, a Varvara između manastira i osjećanja koja ne prestaju. Ljubav, krivica, vjera, bijeg i iskupljenje prepliću se u pričama koje djeluju nevjerovatno, a zapravo su bolno stvarne.

Serija spaja dramu, melodramu, triler, fantastiku, apsurd, elemente horora i suptilnu komediju, stvarajući snažan, autentičan i drugačiji televizijski doživljaj.

Može li to tako?

Mi tvrdimo da može i da je tako najbolje!

Kanal Superstar dostupan je korisnicima svih m:tel TV platformi.