logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Premijera serije „Zvaćeš se Varvara”

Premijera serije „Zvaćeš se Varvara”

Autor Nikolina Damjanić
0

Ne propustite novu domaću seriju na Superstar kanalu – 10. januara od 21 čas

Serija Zvaćeš se Varvara Izvor: Superstar TV

Šta se krije u sijenkama savremenog života i koliko smo daleko spremni da odemo u potrazi za srećom?

Odgovore donosi nova domaća TV serija „Zvaćeš se Varvara”, čija je premijera u subotu 10. januara na Superstar kanalu sa početkom u 21 čas.

Uzbudljiva, emotivna i puna neočekivanih obrta, „Zvaćeš se Varvara” je priča bez klasičnog glavnog junaka. Kroz deset epizoda, Varvara – prva među jednakima – povezuje sudbine likova koji, svako na svoj način, jure istu stvar: sreću. Ili barem bijeg od nesreće koja ih neumoljivo prati.

Milena, djevojka sa teškim životnim teretom, traži spas u vjeri i dobija novo ime – Varvara – kako bi započela život bez bola. Vladimir, Sanja i Filip su porodica na ivici raspada, Isidor je kriminalac zarobljen između ljubavi i zatvora, a Varvara između manastira i osjećanja koja ne prestaju. Ljubav, krivica, vjera, bijeg i iskupljenje prepliću se u pričama koje djeluju nevjerovatno, a zapravo su bolno stvarne.

Serija spaja dramu, melodramu, triler, fantastiku, apsurd, elemente horora i suptilnu komediju, stvarajući snažan, autentičan i drugačiji televizijski doživljaj.

Može li to tako?
Mi tvrdimo da može i da je tako najbolje!

Kanal Superstar dostupan je korisnicima svih m:tel TV platformi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

serija Superstar TV

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS