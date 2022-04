Grije bazen bitcoin mašinama: Konačno jedna dobra upotreba za višak toplote

Jedan Bitcoin rudar riješio je da toplotu koju oslobađaju njegovi rigovi (mašine) iskoristi za grijanje bazena, tako da njegova djeca mogu da se kupaju tokom cijele godine, dok on zarađuje novac.

Njegova djeca obožavaju da plivaju, ali prije nego što je počeo da koristi toplotu Bitcoin mašina za zagrijavanje bazena, oni nisu toliko koristili bazen, jer je voda često bila hladna. Razrađivanjem sistema za odvođenje toplote, Džonatan je napravio odličan sistem vodenog hlađenja koji ima dvostruku ulogu: da rashlađuje rigove i da grije bazen.

Juan je kupio izmjenjivač toplote, podesio svoje ASIC mašine i uspio da održi temperaturu svog bazena iznad 32 stepena tokom cijelog leta. Njegovi rigovi su potopljeni u rashladnu tečnost, koja istovremeno hladi mašine, a višak toplote koristi za grijanje radnog prostora/bazena, ili bilo čega što može da iskoristi temperaturu od 60 stepeni.

Kada se desila velika zabrana rudarenja u Kini, i težina kopanja je opala, Juan je odvrnuo svoje ASIC rudare "do daske" kako bi zaradio više novca. Istovremeno, morao je da odluči da li da kopa manje Bitcoin novčića ili da pretvori bazen u saunu, jer su se ASIC rudari mnogo više grijali.

Here's some kiddo's enjoying the nice, warm pool. I don't swim in it myself though. Not really a fan of swimming. pic.twitter.com/MHRW86D6Me