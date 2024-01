Šta rade Facebook i Instagram dok vi odmarate za praznike? Pogodili ste, "kopaju" po vašim profilima!

Novi način praćenja aktivnosti korisnika predstavlja pokušaj kompanije Meta da se zaobiđu ograničenja koja upravo to i sprečavaju, jer to dovodi do smanjenje prihoda od oglašavanja

U trenutku kada Google uvodi Tracking Protection i počinje da uklanjanja kolačiće za praćenje aktivnosti jednom dijelu korisnika internet pregledača Google Chrome, dok je Apple slična ograničenja uveo još sredinom prošle godine, kompanija Meta ne miruje.

Upravo u ovo praznično vrijeme u Meti su izgleda bili veoma zauzeti, pa su "u rad pustili" novi način za monetizovanje navika surfovanja internetom svojih korisnika, pritom ga skrivajući iza floskule "poboljšanje korisničkog iskustva".

A za to im je poslužila vaša istorija posjećenih linkova, odnosno sajtova do kojih ste stigli klikom na linkove u postovima na mrežama, piše The Register. Za to služi Metinog baruzera koji je sastavni deo aplikacija Facebook i Instagram.

Ovaj novi način praćenja aktivnosti korisnika novi je pokušaj kompanije Marka Zakerberga da zaobiđe pomenuta ograničenja koja su drugi tehnološki giganti počeli da uvode, a što je Meta počela da osjeća kroz primjetno smanjenje prihoda od oglašavanja.

Inače, linkovi koji se prate, u istoriji pregledača se čuvaju do 30 dana, ali se među njima ne nalaze oni koji su bili poslati u porukama. Njihov cilj je praćenje navika korisnika kako bi im aplikacije preciznije servirale ciljane oglase.

