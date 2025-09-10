iOS 26 je najveća nadogradnja u posljednjih 12 godina: Evo kada stiže i na koje telefone

Liquid Glass je najveća promena u dizajnu iOS-a još od verzije 7. Provjerite kada stiže iOS 26 i da li će vaš iPhone dobiti novu nadogradnju.

Izvor: YouTube / MacRumors

iOS 26 predstavljen je u junu 2025. godine, a tokom premijere iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max i iPhone Air modela, koju je Apple održao 9. septembra, kompanija je konačno otkrila kada će nova verzija operativnog sistema biti dostupna svima.

Kako obećava gigant iz Kupertina, nadogradnja na najnoviju verziju desiće se u ponedjeljak, 15. septembra.

Planirano ažuriranje prati ustaljenu Apple praksu - datum je između početka pretprodaje novih uređaja (12. septembar) i njihovog izlaska na police (19. septembar). Naravno, svi novi modeli iPhone 17 serije će od prvog dana dolaziti sa iOS 26.

Najveća nadogradnja u posljednjih 12 godina

Izvor: Apple

iOS 26 je proteklih nedelja bio deo Apple-ovog javnog beta programa. Jedna od najvećih novina jesu brže animacije, prvi put u istoriji iOS-a, koje čitav sistem čine življim i bržim.

Glavna atrakcija je novi Liquid Glass dizajn. Prošlo je 12 godina od lansiranja iOS 7 verzije, odnosno otkako je Apple napravio ovako veliki redizajn svog mobilnog operativnog sistema. On prožima ceo OS, ali i Apple-ove aplikacije.

Novo u iOS 26 je i aplikacija Games, koja, kako samo ime kaže, služi kao centralno mesto za gejming. Tu je i unapređena Visual Intelligence funkcija, sada sa opcijom koja je vrlo slična Google-ovoj Circle to Search funkcionalnosti. A dodata je i ChatGPT integracija.

Apple je objavio i koji telefoni će 15. septembra dobiti iOS 26 nadogradnju, kao i koji su to modeli koji ove godine otpadaju sa spiska. Pogledajte kompletnu listu:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

Modeli koji su izostavljeni sa liste, odnosno koji neće dobiti iOS 26 nadogradnju su iPhone XR, iPhone XS i iPhone XS Max.