Najbolji savitljivi telefon koji ne možete da kupite: Samsung W26 je nešto posebno

Samsung W26 zadržava sve ono što ste voleli kod Fold7 modela, ali donosi i neke ekskluzivne karakteristike.

Samsung je u Kini predstavio novi savitljivi telefon pod nazivom Samsung W26, model koji donosi nekoliko ekskluzivnih funkcija i detalja u odnosu na globalni Galaxy Z Fold 7.

W26 zadržava isti tanak profil od 8,9 mm i težinu od 215 grama, kao i identične ekrane: 6,5-inčni spoljašnji i 8-inčni unutrašnji AMOLED panel. Ipak, glavna razlika krije se u podršci za direktnu satelitsku vezu putem kineskog Tiantong sistema, koja omogućava hitne pozive i slanje poruka bez mobilne mreže - funkcija koju Fold 7 nema.

Telefon dolazi u dvije upečatljive dvobojne varijante - Dan Xihong (crveno-zlatna) i Xuan Yao Black (crno-zlatna) - i nudi 16 GB RAM u kombinaciji sa 512 GB ili 1 TB interne memorije. U pakovanju se nalazi i posebna futrola od kevlara, 25 W punjač, USB kabl i China Telecom kartica sa ekskluzivnim pogodnostima.

Oba ekrana podržavaju promenljivu brzinu osvežavanja od 1 do 120 Hz i maksimalnu osvetljenost do 2.600 nita u HDR režimu. Uređaj ima stereo zvučnike sa Dolby Atmos podrškom, dolazi sa Android 16 (One UI 8.0) sistemom i obećanih sedam velikih nadogradnji sistema.

Kao i Galaxy Z Fold 7, novi W26 ima kameru od 200 MP sa OIS-om, ultraširokougaonu kameru od 12 MP i telefoto kameru od 10 MP sa trostrukim optičkim zumom, dok se ispod unutrašnjeg ekrana nalazi 4 MP selfi senzor. Sve kamere, osim posljednje koju smo spomenuli, mogu da snimaju 4K video do 60 fps, dok glavna kamera podržava i 8K snimanje pri 30 fps.

Cijena modela u Kini iznosi 16.999 juana (oko 2.060 evra) za verziju sa 512 GB interne memorije, odnosno 18.999 juana (oko 2.300 evra) za 1 TB varijantu. Globalne verzije W26 modela neće biti - W serija je već godinama rezervisana isključivo za kinesko tržište.