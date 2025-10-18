logo
Zbogom OneDrive: Samsung se potpuno oslanja na sopstveni Cloud

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
Samsung će 11. aprila 2026. godine prekinuti podršku za Microsoft OneDrive kao cloud rješenje za automatsko bekap fotografija i video zapisa u aplikaciji galerije.

Samsung ukida OneDrive bekap iz aplikacije galerije Izvor: Ilija Baošić

Samsung vam to još nije rekao, ali planira da ukine važnu funkcije sljedeće godine. Kako je krajem mjeseca otkriveno u kodu aplikacije galerije, južnokorejski gigant je riješio da odbaci Microsoft OneDrive kao cloud rješenje za bekap medijskih fajlova i da se potpuno osloni na sopstvenu uslugu - Samsung Cloud.

Do sada nije bilo jasno kada će ova promijena biti sprovedena, ali zahvaljujući jednom korisniku na mreži X, sada znamo da će se to desiti sljedeće godine.

Snimak ekrana Samsung Gallery aplikacije iz One UI 8.5 verzije otkriva da će Samsung prestati da koristi OneDrive za čuvanje podataka u oblaku počevši od 11. aprila 2026. godine.

Samsung Cloud, slično kao Google Drive, nudi do 15 GB besplatnog prostora za svaki Samsung nalog, a omogućava i sinhronizaciju Memo, S Note, Samsung Notes i Scrapbook fajlova, kao i fotografija i video zapisa.

Samsung Cloud takođe omogućava korisnicima da prave bekap i vrše vraćanje glasovnih zapisa, muzike i dokumenata. Vrijedno je napomenuti da Samsung obezbjeđuje "neograničen prostor za osnovne izvorne aplikacije kao što su Kontakti i Kalendar".

Samsung

