Samsung odustao od ultratankih telefona: S25 Edge potpuno podbacio, gigant povukao ručnu

Nakon slabih rezultata S25 Edge modela, Samsung više neće praviti ultratanke telefone, tvrde Izvori bliski kompaniji.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Uprkos početnoj prednosti u odnosu na iPhone Air, Samsung-ov Galaxy S25 Edge potpuno je podbacio na tržištu. Model koji je trebalo da simbolizuje ulazak u novu eru ultratankih telefona postao je jedan od najvećih promašaja kompanije u posljednjih nekoliko godina, a slabo interesovanje kupaca natjeralo je Samsung da potpuno ugasi čitavu Galaxy Edge liniju - i to samo pet mjeseci nakon početka prodaje.

Prema izvještaju korejskog portala Newspim, Samsung je obustavio proizvodnju S25 Edge modela i planira da ga u potpunosti povuče sa tržišta čim se rasprodaju postojeće zalihe. Navodno je kompanija obavijestila zaposlene da naredne godine neće lansirati S26 Edge, čime efektivno gasi čitavu seriju.

Izvor: Samsung

S obzirom na slabe rezultate prodaje, izgledi da se ultra-tanki Galaxy Edge vrati u skorijoj budućnosti djeluju prilično sumorno. U izvještaju se navodi i izjava izvora bliskog kompaniji Samsung Electronics: "Ne znam da li će se tanka linija vratiti, ali trenutno to ne djeluje izvodljivo. Praktično je nestala."

Zanimljivo je da je Samsung navodno već završio razvoj modela S26 Edge. Ipak, izvještaj dodaje da bi kompanija, samo zbog toga, možda mogla da odluči da ga naknadno predstavi kao poseban uređaj.

Kako sada stoje stvari, na januarskom Unpacked događaju 2026. godineSamsung bi trebalo da predstavi Galaxy S26 Pro, S26 Plus i S26 Ultra. S jedne strane, ovaj potez giganta je u suprotnosti sa ranijim glasinama da će kompanija ukinuti Plus verziju. S druge, odluka objašnjava glasine koje posljednjih dana kruže da će Plus model ipak biti predstavljen sljedeće godine.

Visoka cijena i loša autonomija baterije navodno su glavni razlozi slabih prodajnih rezultata Galaxy S25 Edge telefona. Tokom prvog mjeseca od lansiranja, Samsung je prodao svega 190.000 jedinica, a nakon brojnih akcija i popusta, taj broj je danas dostigao 1,31 milion.

Poređenja radi, Galaxy S25, Galaxy S25 Plus i Galaxy S25 Ultra prodati su u 8,28, 5,05 i 12,18 miliona primjeraka.