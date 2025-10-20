logo
Globalni pad servisa: Korisnici širom svijeta bez pristupa pojedinim aplikacijama

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Korisnici interneta širom svijeta suočili su se danas sa velikim poremećajima u radu zbog problema na "Amazonovom" servisu za računarstvo u oblaku, što je oborilo više desetina velikih onlajn-servisa.

Snepčet, Robloks i Fortnajt pali zbog problema u Amazonovom oblaku Izvor: Shutterstock

Među pogođenima su društvena mreža "Snepčet", video-igre "Robloks" i "Fortnajt" i aplikacija za ćaskanje "Signal".

Oko tri časa nakon početka prekida, "Amazon veb servisiz" saopštio je da počinje da se oporavlja od problema, prenio je AP.

Ova kompanija pruža infrastrukturu za računarstvo u oblaku mnogim vladinim odjeljenjima, univerzitetima i preduzećima, uključujući agenciju AP, što im omogućava da pružaju onlajn-usluge.

Na "Daun detektoru", veb-stranici koja prati prekide na mreži, korisnici su prijavili probleme sa "Snepčetom", "Robloksom", "Fortnajtom", onlajn-brokerom "Robinhud", aplikacijom "Mekdonalds" i mnogim drugim servisima.

