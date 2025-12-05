logo
Koliko zarađuju zaposleni u Google-u: Gigant ne otkriva brojke, ali ovo nije mogao da sakrije

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Google nikada javno ne iznosi plate svojih radnika, ali dokumenti iz prijava za radne vize otkrivaju koliko zaista zarađuju oni koji ispunjavaju rigorozne Google standarde.

Koliko zarađuju zaposleni u Google-u Izvor: Benny Marty / Shutterstock.com

Google i dalje dominira Silicijumskom dolinom kada je riječ o platama, a podaci iz prijava za radne vize u prvim mjesecima 2025. godine pokazuju koliko su kompenzacije visoke. Iako kompanija ne otkriva detalje o zaradama, dokumenti jasno otkrivaju šta zaposleni mogu da očekuju kada ispune stroge Google-ove standarde.

Plate bez problema prelaze šest cifara. Softverski inženjeri zarađuju između 109.000 i 340.000 dolara godišnje, uz bonuse i akcije koje često predstavljaju ogroman dio ukupne kompenzacije.

Najviše zarađuju menadžeri i oni u specijalizovanim ulogama. Google-ov menadžer proizvoda prima do 280.000 dolara, dok program menadžeri i tehnički program menadžeri dosežu do 270.000 dolara godišnje. Tu su i poslovni i finansijski analitičari sa platama iznad 200.000 dolara, dok menadžeri za klijente zarađuju do 166.000 dolara.

Na kraju, ni konsultanti i dizajneri nisu zapostavljeni. Konsultantske pozicije dostižu 282.000 dolara, dok UX dizajneri zarađuju do 230.000 dolara godišnje.

U javnim dokumentima navodi se pregled konkretnih funkcija i opsega godišnjih plata - pogledajte:

  • Softverski inženjer (Waymo): 150.000 - 282.000 dolara
  • Menadžer softverskog inženjeringa: 199.000 - 316.000 dolara
  • Inženjer za pouzdanost sajtova: 133.000 - 258.000 dolara
  • Glavni softverski inženjer: 220.000 - 323.000 dolara
  • Aplikativni inženjer: 138.000 - 199.000 dolara
  • Inženjer za korisničku podršku: 85.000 - 228.000 dolara
  • Inženjer za korisnička rešenja: 108.000 - 228.000 dolara
  • Data inženjer: 111.000 - 175.000 dolara
  • Elektroinženjer: 119.000 - 203.000 dolara
  • Hardverski inženjer: 130.000 - 284.000 dolara
  • Mrežni inženjer: 108.000 - 195.000 dolara
  • Istraživački inženjer: 153.000 - 265.000 dolara
  • Inženjer bezbednosti: 97.000 - 233.000 dolara
  • Viši softverski inženjer: 187.000 - 253.000 dolara
  • Inženjer za verifikaciju silicijuma: 126.000 - 207.000 dolara
  • Menadžer proizvoda: 136.000 - 280.000 dolara
  • Program menadžer: 125.000 - 236.000 dolara
  • Tehnički program menadžer: 116.000 - 270.000 dolara
  • Menadžer za klijente: 85.500 - 166.000 dolara
  • Poslovni sistemski analitičar: 141.000 - 202.000 dolara
  • Finansijski analitičar: 102.000 - 225.000 dolara
  • Konsultant: 100.000 - 282.000 dolara
  • Tehnički konsultant za rešenja: do 253.000 dolara
  • UX dizajner: 124.000 - 230.000 dolara

Silicijumska dolina ostaje centar ogromnih plata, ali i ogromnih pritisaka. Tehnološki giganti nude izdašne pakete, ali očekivanja rastu jednako brzo. Uprkos visokoj zaradi, konkurencija među radnicima i dalje je nemilosrdna.

Izvor: Kurir

