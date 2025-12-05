Koliko zarađuju zaposleni u Google-u: Gigant ne otkriva brojke, ali ovo nije mogao da sakrije

Google nikada javno ne iznosi plate svojih radnika, ali dokumenti iz prijava za radne vize otkrivaju koliko zaista zarađuju oni koji ispunjavaju rigorozne Google standarde.

Izvor: Benny Marty / Shutterstock.com

Google i dalje dominira Silicijumskom dolinom kada je riječ o platama, a podaci iz prijava za radne vize u prvim mjesecima 2025. godine pokazuju koliko su kompenzacije visoke. Iako kompanija ne otkriva detalje o zaradama, dokumenti jasno otkrivaju šta zaposleni mogu da očekuju kada ispune stroge Google-ove standarde.

Plate bez problema prelaze šest cifara. Softverski inženjeri zarađuju između 109.000 i 340.000 dolara godišnje, uz bonuse i akcije koje često predstavljaju ogroman dio ukupne kompenzacije.

Najviše zarađuju menadžeri i oni u specijalizovanim ulogama. Google-ov menadžer proizvoda prima do 280.000 dolara, dok program menadžeri i tehnički program menadžeri dosežu do 270.000 dolara godišnje. Tu su i poslovni i finansijski analitičari sa platama iznad 200.000 dolara, dok menadžeri za klijente zarađuju do 166.000 dolara.

Na kraju, ni konsultanti i dizajneri nisu zapostavljeni. Konsultantske pozicije dostižu 282.000 dolara, dok UX dizajneri zarađuju do 230.000 dolara godišnje.

U javnim dokumentima navodi se pregled konkretnih funkcija i opsega godišnjih plata - pogledajte:

Softverski inženjer (Waymo): 150.000 - 282.000 dolara

Menadžer softverskog inženjeringa: 199.000 - 316.000 dolara

Inženjer za pouzdanost sajtova: 133.000 - 258.000 dolara

Glavni softverski inženjer: 220.000 - 323.000 dolara

Aplikativni inženjer: 138.000 - 199.000 dolara

Inženjer za korisničku podršku: 85.000 - 228.000 dolara

Inženjer za korisnička rešenja: 108.000 - 228.000 dolara

Data inženjer: 111.000 - 175.000 dolara

Elektroinženjer: 119.000 - 203.000 dolara

Hardverski inženjer: 130.000 - 284.000 dolara

Mrežni inženjer: 108.000 - 195.000 dolara

Istraživački inženjer: 153.000 - 265.000 dolara

Inženjer bezbednosti: 97.000 - 233.000 dolara

Viši softverski inženjer: 187.000 - 253.000 dolara

Inženjer za verifikaciju silicijuma: 126.000 - 207.000 dolara

Menadžer proizvoda: 136.000 - 280.000 dolara

Program menadžer: 125.000 - 236.000 dolara

Tehnički program menadžer: 116.000 - 270.000 dolara

Menadžer za klijente: 85.500 - 166.000 dolara

Poslovni sistemski analitičar: 141.000 - 202.000 dolara

Finansijski analitičar: 102.000 - 225.000 dolara

Konsultant: 100.000 - 282.000 dolara

Tehnički konsultant za rešenja: do 253.000 dolara

UX dizajner: 124.000 - 230.000 dolara

Silicijumska dolina ostaje centar ogromnih plata, ali i ogromnih pritisaka. Tehnološki giganti nude izdašne pakete, ali očekivanja rastu jednako brzo. Uprkos visokoj zaradi, konkurencija među radnicima i dalje je nemilosrdna.

Izvor: Kurir