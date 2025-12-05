logo
Mislite da ste "nevidljivi" ako isključite GPS? Evo kako Google i dalje zna gdje se nalazite

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
GPS nije jedini trag koji Google prati. Vaš telefon i dalje šalje signale koji otkrivaju gdje se nalazite. Saznajte koje i kako da ih ograničite.

Google praćenje lokacije bez GPS-a Izvor: google maps, Stefan Stojanović

Isključili ste GPS i mislite da ste nevidljivi? Nažalost, niste. Google i dalje može da zna gdje se nalazite, a razlozi su jednostavniji nego što na prvi pogled djeluje.

Koristimo Google svakog dana - za slanje mejlova, obradu dokumenta, pretragu, čuvanje fajlova, AI i sve ostalo što se oslanja na internet. Usluge ovog tehnološkog giganta su svuda oko nas: u telefonima, televizorima, zvučnicima, sigurnosnim uređajima, pametnim kućnim gedžetima i računarima. Svi ti uređaji, na ovaj ili onaj način, šalju podatke u mrežu.

Ako ste posebno zabrinuti zbog praćenja, vjerovatno ste već isključili GPS. To ograničava mnoge aplikacije, ali vjerovatno ste veoma brzo primijetili da Google i dalje "nekako" zna gdje ste. Kako je to moguće?

Čak i kada je GPS isključen, i dalje možete da pitate Gemini kakvo će vrijeme biti večeras u vašem kraju ili da tražite rutu do najbliže kafeterije. Ne izgleda logično, ali ima objašnjenje. Ako ste povezani na Wi-Fi ili Bluetooth, Google koristi obližnje pristupne tačke i signale da procijeni gdje se nalazite.

Najdirektnija metoda je mobilna mreža. Telefon konstantno "razgovara" sa baznim stanicama kako bi održao signal, a Google može da iskoristi vrijeme tog signala da procijeni vašu poziciju. Tu je i IP adresa - još jedan važan trag koji govori gdje se nalazite.

Kako Google postaje sve pametniji uz AI, umije i da logički zaključi lokaciju. Ako ste na mapama označili svoju kuću ili posao i uređaj vam je povezan sa drugim pametnim uređajima na jednoj od tih lokacija, Google vrlo lako može da zaključi gdje ste.

Kako da smanjite praćenje lokacije

Izvor: Bilanol / Shutterstock.com

Postoje koraci koji otežavaju određivanje lokacije, ali nijedno od njih nije savršeno rješenje.

Prvo isključite opciju "Istorija lokacije" u podešavanjima Google naloga. Tako sprečavate čuvanje kretanja. Ako koristite Android uređaj, možete da deaktivirate Google-ovu "tačnost lokacije" u podešavanjima. To smanjuje praćenje preko Wi-Fi, Bluetooth i senzora kada je GPS isključen, piše BGR.

Takođe provjerite dozvole aplikacija. Mnoge aplikacije za vrijeme, navigaciju ili fitnes imaju pristup lokaciji i kada vam to ne pada na pamet. Uskratite im pristup ili ga prebacite na opciju "samo dok koristim aplikaciju".

Posljednji korak može da bude korišćenje pouzdane VPN usluge. Ona maskira vašu IP adresu kada niste kod kuće ili na poslu. Nije savršeno rješenje, ali je dodatni sloj zaštite privatnosti.

Praćenje lokacije zaista ima svoje koristi - navigacija, fitnes, javni prevoz i druge praktične stvari. Ali i kada isključite GPS, velika je vjerovatnoća da Google ipak može da odredi gdje ste, makar okvirno.

(Smartlife/Mondo)

