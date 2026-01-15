Kad vještačka inteligencija umiješa prste u brak: Sud poništio vjenčanje zbog govora koji pisao ChatGPT

Gotovo trivijalna situacija dogodila se jednom paru iz Holandije.

Jednom holandskom paru brak je poništen nakon što je osoba koja je vodila ceremoniju koristila govor koji je generisao ChatGPT, zamišljen kao duhovit, ali koji nije ispunio zakonske uslove, navodi se u sudskoj odluci.

Kao posljedica toga, brak dvoje Holanđana izbrisan je iz Matične knjige vjenčanih.

Sudija je, naime, utvrdio da oni zapravo nisu položili zakonski propisanu zakletvu o ispunjavanju bračnih obaveza, što je obavezno prema holandskom zakonu.

"Sud razumije da je datum upisan u vjenčani list važan za muškarca i ženu, ali ne može da zanemari ono što zakon propisuje", navodi se u odluci, prenosi Rojters.

Šta se zapravo desilo?

Par iz holandskog grada Cvola želio je opušteniju i ličniju ceremoniju venčanja, zbog čega su zamolili prijatelja da ih vjenča. Kako bi pripremio govor, on se obratio alatu vještačke inteligencije ChatGPT, koji mu je pomogao da sastavi neformalne zavjete.

Međutim, u tom govoru nije bilo jasne i izričite izjave o prihvatanju zakonskih obaveza koje brak podrazumijeva.

Kako se navodi u sudskoj odluci, osoba koja je vodila ceremoniju pitala je mladence da li će "nastaviti da jedno drugo podržavaju, zadirkuju i grle, čak i kada život postane težak".

Nakon njihovog pristanka, nisu proglašeni mužem i ženom, već "pomalo ludim parom", što je kasnije postalo jedan od ključnih detalja u sudskom postupku.

Iako su supružnici tražili da se prvobitni datum vjenčanja prizna kao pravno važeći, uz obrazloženje da su imali jasnu namjeru da stupe u brak i da taj datum za njih ima posebno emotivno značenje, sud je taj zahtjev odbio.

Sud je na kraju zaključio da izgovoreni zavjeti ne ispunjavaju zakonom propisane uslove za punovažnu bračnu zakletvu.

