Kako najmoćniji direktori svijeta koriste vještačku inteligenciju: Nešto vam je poznato, ali ima i iznenađenja

Do 2030. godine vještačka inteligencija mogla bi da doprinese globalnoj ekonomiji sa oko 15,7 biliona američkih dolara, prema procjeni konsultantske kompanije PwC.

AI više nije apstraktan pojam, već alat koji se svakodnevno koristi na najvišim nivoima tehnološke industrije. Zato ne čudi da direktori najvećih tehnoloških kompanija na svijetu već sada aktivno koriste vještačku inteligenciju za rad, učenje i organizaciju privatnog života.

Njihovi primjeri pokazuju kako AI postaje lični asistent, istraživač i savjetnik u donošenju odluka. Evo tačno i na koji način:

Satja Nadela, izvršni direktor Microsoft-a, vještačku inteligenciju koristi kao produžetak svog radnog dana i privatnog života. Transkripte podkasta ubacuje u Copilot aplikaciju na telefonu kako bi tokom puta na posao razgovarao o sadržaju sa glasovnim asistentom, dok mu Copilot u kancelariji sažima poruke iz Outlook-a i Teams-a i pomaže u pripremi sastanaka kroz više prilagođenih agenata iz Copilot Studija.

Sem Altman, prvi čovek OpenAI-a, koristi vještačku inteligenciju za pojednostavljivanje svakodnevnih obaveza, poput obrade mejlova i sažimanja dokumenata, koje opisuje kao dosadne, ali neophodne zadatke. Nakon što je u februaru prošle godine postao otac, ChatGPT uglavnom koristi za istraživanje razvojnih faza djeteta.

Jensen Huang, CEO kompanije Nvidia, vještačku inteligenciju koristi kao alat za učenje novih koncepata, počevši od objašnjenja prilagođenih djetetu, pa sve do nivoa doktorata. Perplexity i ChatGPT koristi gotovo svakodnevno za istraživanje, uz uvjerenje da AI ima potencijal da zatvori tehnološki jaz zahvaljujući brzom prikupljanju i analizi informacija.

Tim Kuk, izvršni direktor Apple-a, svakodnevno koristi Apple Intelligence, prije svega za sažimanje dugih mejlova, za šta kaže da mu je promijenilo način rada. Posebno je uzbuđen zbog budućnosti vještačke inteligencije i vjeruje da postoje jedinstvene mogućnosti njene primjene, koje se u Apple-u pažljivo istražuju.

Brajan Armstrong iz kompanije Coinbase je oduševljen veštačkom inteligencijom i aktivno testira njene granice u donošenju odluka, a posebno ističe saradnju Coinbase-a i Perplexity AI-a, koja je omogućila pristup kripto podacima u realnom vremenu. Pored toga, podijelio je otkaze zaposlenima koji nisu usvojili AI alate u radu prije zadatog roka.

Rajan Roslanski, direktor LinkedIn-a, korišćenje vještačke inteligencije poredi sa posjedovanjem drugog mozga, a Copilot koristi za pisanje važnih mejlova drugim direktorima. Ipak, naglašava da tehnologiji ne prepušta sve odluke, jer slijepo odgovaranje na mejlove znači da AI umjesto korisnika donosi previše ključnih odluka.

Glen Fogel, čovjek na čelu Booking platforme, koristi vještačku inteligenciju za unapređenje javnog nastupa tako što video snimke svojih govora prebacuje u četbotove i traži povratne informacije. AI mu je, između ostalog, ukazivao na pokrete ruku koji bi mogli da odvuku pažnju publike, piše Business Insider.

