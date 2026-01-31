Novi Realme telefon ima bateriju od 10.001 mAh: Punjač zaboravite - pušta YouTube čak 32 sata bez prestanka

Realme P4 Power stiže sa ogromnom baterijom od 10.001 mAh, projektovanom da traje i do 8 godina. A tek da čujete koliko je otporan.

Izvor: realme

Ako vam je baterija najbitnija stavka kod telefona, Realme je upravo lansirao uređaj koji će vam odmah privući pažnju. Nazvan Realme P4 Power 5G, novi model stiže sa baterijom od čak 10.001 mAh i obećava impresivnu autonomiju i životni vijek baterije.

Unutar Realme P4 Power telefona nalazi se baterija sljedeće generacije, zasnovana na silicijum-ugljeničnoj tehnologiji. Kineski brend obećava da će zadržati najmanje 80% originalnog kapaciteta nakon 8 godina korišćenja, a deklarisana je na 1.650 ciklusa punjenja.

Izvor: realme

Sa punom baterijom, Realme tvrdi da se PUBG može igrati gotovo 12 sati u kontinuitetu, dok je YouTube moguće gledati duže od 32 sata. Ostale aktivnosti na jednom punjenju uključuju više od 21 sat navigacije ili 12 sati snimanja 4K videa. Zapravo, baterija je toliko velika da je i sa svega 5% preostalog kapaciteta moguće obaviti skoro 4 sata glasovnih poziva.

Upravo ovakva autonomija omogućava Realme-u da obeća 8 godina upotrebe, jer P4 Power zahtijeva ređe punjenje u odnosu na druge telefone. Kompanija procjenjuje da će prosečan korisnik nakon četiri godine odraditi 392 ciklusa punjenja manje nego da je koristio prosječan telefon. Naravno, jako je bitan i podatak da nova Si-C baterija može da izdrži 150 do 200 ciklusa punjenja više od standardne baterije.

Izvor: realme

Kada već spominjemo punjenje, ovaj model dozvoljava punjenje maksimalnom snagom do 80 W pomoću SuperVOOC punjača, dok će oni koji koriste PD rešenja biti ograničeni na 55 W. Hardver za bežično punjenje je izostao, ali ne i podrška za obrnuto žično punjenje drugih uređaja. Zahvaljujući snazi od 27 W, tvrdi se da P4 Power može da napuni iPhone 16 Pro do 50% za 27 minuta.

Realme je uspio da smjesti ovu impresivnu bateriju u kućište debljine 9,08 mm, čija ukupna težina iznosi 219 g.

Izvor: realme

Telefon je dizajniran i za rad u teškim uslovima. Baterija je ocijenjena za upotrebu na temperaturama od -30° C do 56° C. Pored toga, tu su IP66, IP68 i IP69 sertifikati otpornosti na vodu i prašinu. Može da podnese dubinu od 2 m, kao i u toplu vodi do 85° C i hladnu od 0°C. Takođe je otporan na padove do 1 m.

Realme P4 Power pokreće Dimensity 7400 Ultra, čipset srednje klase. Stiže sa Android 16 operativnim sistemom, odnosno Realme UI 7.0 interfejsom, ali obećana podrška teško da se može nazvati sjajnom - dobiće tek 3 godine OS ažuriranja, uz dodatnu godinu bezbjednosnih zakrpa.

Ekran je dijagonale 6,8 inča, a osvježava se brzinom do 144 Hz. Reč je o četvorostruko zakrivljenom panelu rezolucije 1.280 x 2.800 piksela, koji se maksimalno osvjetljava do 6.500 nita.

Izvor: realme

Na poleđini se nalazi optički stabilizovana glavna kamera rezolucije 50 MP sa Sony IMX882 senzorom i f/1.8 otvorom blende. Na raspolaganju je i ultraširokougaona kamera od 8 MP, kao i selfi kamera od 16 MP.

Nažalost, još uvijek nije poznato da li ćemo Realme P4 Power ikada videti kod nas.